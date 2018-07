“Sorpresa!”. E gioia immensa. Fiocco celeste a Uomini e Donne: è nato Sante

"E niente… Babbo Natale deve essere venuto a conoscenza che a me la sua festa non piace tanto, quindi ha deciso di mandarmi un pacchettino speciale per quest'anno per farmi cambiare idea; anzi mi ha fatto sapere che al posto suo manderà direttamente la cicogna a luglio. Quindi, con questa notizia bomba, auguriamo Buona Vigilia ai nostri 15446 zii e zie che ci seguono con tanto affetto da parte mia, di Simo, di Ismi e di... Fagiolina o Fagiolino!!!! P.s: Già ho gli ormoni a palla. Per scrivere questo post ho consumato un quintale di fazzoletti a forza di piangere! È proprio vero che il Natale quando arriva arriva. A me ha dato una 'botta' incredibile quest'anno!". Così scriveva la ex tronista di Uomini e Donne a Natale scorso e, come previsto, poco dopo metà luglio è diventata mamma bis. Di un altro maschietto. E anche questa volta ha avvertito tutti i suoi fan a mezzo Instagram dove, tramite alcune Stories, ha anche mostrato il nuovo arrivato in famiglia. (Continua dopo la foto)



La neo mamma è la veronese Angela Artosin, la ex protagonista del trono classico che si fece conoscere al grande pubblico nelal stagione 2007/2008. Ve la ricordate? Condivideva il trono con Serena Enardu e sempre con lei, almeno per un periodo, anche Giovanni Conversano. Era conteso da entrambe ma alla fine scelse di corteggiare Serena e uscirono insieme dallo studio. Angela, invece, terminò la sua esperienza a Uomini e Donne senza scegliere. Non riusciva a incontrare il corteggiatore giusto, quello in grado di farle battere il cuore ma poi è arrivato Simone Ferroli a conquistarla, che col programma non c'entrava nulla.

Lo stesso Simone che ora festeggia l'arrivo del piccolo Sante. Così Angela e il marito (si sono sposati nel 2011) hanno chiamato il fratellino di Ismaele, che è nato due anni fa, nel 2016. Via Instagram si apprende che la nascita di Sante è avvenuta alle 10.08 di lunedì 23 luglio 2018. Il bambino pesa 3 chili e 200 grammi e è nato con parto cesareo. Angela, come detto, ha già condiviso coi fan la prima foto di Sante in una Storia di Instagram in cui campeggia la scritta 'Sorpresa'. Poi, sempre sui social, ha sottolineato la coincidenza che lega il Ismaele al fratellino appena nato.





Sante è infatti venuto al mondo esattamente due anni e sei mesi dopo il primo figlio della Artosin e di Ferroli: “Oggi è una giornata molto importante perchè Ismaele compie due anni e mezzo! Il regalo l’abbiamo fatto a lui o a suo fratello?! A tutti e due direi!! Per loro la scelta è stata il nuovissimo passeggino fratellare #bebeconfort così durante le passeggiate potranno chiacchierare vicini”.

