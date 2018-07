Ricky Memphis, sapete chi è sua moglie? È raro vederli insieme, ma lei non è sconosciuta

Ricky Memphis è un attore italiano amatissimo. Tra il grande e il piccolo schermo, è stato protagonista di decine di film, serie tv e fiction di grande successo. All'anagrafe fa Riccardo Fortunati e il nome d'arte che ha scelto è in onore della città natale di un suo idolo, Elvis Prestey. Classe 1968, romano 'de Roma' come rivela il suo inconfondibile accento, giusto per citare qualche suo lavoro in tv, l'abbiamo visto in Distrtetto di Polizia, Tutti pazzi per amore, La narcotici, Crimini bianchi, Palermo Milano - Solo andata. Come attore cinematografico ha esordito nel 1991 con il film Ultrà di Ricky Tognazzi per il quale ha vinto il premio come miglior attore non protagonista alla 4ª edizione dell'European Film Awards. Sempre sul grande schermo, poi, ha interpretato film d'autore come Pugni di rabbia, La scorta, Il brancp. Ancora, era nel cast de I, Vite strozzate, Altri uomini, Paz!. Più recentemente ha recitato in Ex – Amici come prima, Mai stati uniti e Immaturi, che da film è diventato anche una fortunata serie tv. (Continua dopo la foto)



Per farla breve, sono più di vent'anni che Richy Memphis è sulla cresta dell'onda. Eppure pochi possono dire di conoscere nei dettagli la sua vita privata. È sposato e ha due figli, ma non capita spesso di vederlo sui red carpet o ai photocall in dolce compagnia, nonostante anche 'lei' provenga dal mondo del cinema. La signora Fortunati si chiama Alessia Cerasaro. Stanno insieme dal 2000, vivono a Roma e dal loro amore sono nati due figli.

Francesco, il primogenito, è venuto al mondo nel 2005, Maria, la piccola di casa, è nata nel 2013. Ma chi è Alessia Cerasaro? Di mestiere è aiuto regista e ha incontrato il futuro marito proprio sul set. Quello di Distretto di polizia, la fiction che ha dato una popolarità immensa a Memphis, che interpretava il ruolo dell'ispettore Mauro Belli. Galeotto fu il set per Ricky, uno degli attori protagonisti, e Alessia, assistente alla regia.

La Cerasaro ha collaborato in diversi film. Ne citiamo qualcuno: "La seconda volta" e "La parola amore esiste" di Mimmo Calopresti, "Radiofreccia", che ha visto l'esordio dietro la macchina da presa di Luciano Ligabue; "Liberate i pesci" di Cristina Comencini e "Scarlet Diva", scritto, diretto e interpretato da Asia Argento. Inoltre, nel 2002 la Cerasaro è stata prima assistente alla regia in "Paz!", film di culto diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza. Qui Alessia ha anche recitato in un piccolissimo ruolo.

