Juliana Moreira, come dimenticarla? La showgirl brasiliana ma naturalizzata italiana tutte curve e dalla simpatia travolgente è da anni un volto noto della nostra tv con Paperissima Sprint, in coppia col Gabibbo. In Italia ha anche trovato l'amore perché, dopo 10 anni insieme, a novembre 2017 ha sposato Edoardo Stoppa, il giornalista di Striscia la Notizia che vediamo spesso impegnato in servizi denuncia in difesa degli animali. Una cerimonia intima che è stata celebrata a Milano, a Palazzo Reale. La coppia ha anche due bambini, Lua Sophie e Sol Gabriel. Oltre a Paperissima, nel 2010 Juliana ha condotto Matricole e Meteore insieme a Nicola Savino, ma ha anche partecipato come concorrente fissa a Fenomenal e a The Call, sempre programmi di Mammucari, con cui è stata spesso in televisione. Nel 2012 ha esordito come attrice in Sto Classico – Colorado e tre anni dopo era nel cast di Si può fare!, il programma di Carlo Conti. Ma adesso per Juliana è tempo di cambiamenti: da showgirl a cantante. (Continua dopo la foto)



Dopo l'esperienza in teatro con il musical 'Il libro della giungla', la bella Juliana ha deciso di dare un'altra svolta alla sua carriera. In campo musicale stavolta. E così, come ampiamente anticipato sui suoi canali social, il 20 luglio scorso è uscita la sua nuova canzone. Si intitola "Zu Zu", e altro non è che una Zumba. "Ragazzi sono troppo felice non so se vi piacerà…ma io ho realizzato un sogno…ho sempre voluto cantare, manca poco per farvi conoscere Zu Zu…è anche un ottimo modo di rimettersi in forma. coreografia di @carlinhoterra musica #tonylabriola" scriveva qualche giorno fa.

Quando invece è uscito il singolo ha scritto: "Eccoooooo con il pieno di gioia vi lascio la mia Zu Zu spero vi piaccia e vi faccia ballare questa estate!!! Ringrazio le persone importante che mi hanno sostenuto in questa bellissima esperienza”. Il suo sogno, d'altronde, è sempre stato quello di cantare ma ancora non aveva avuto l'occasione giusta che, grazie a questa canzone, è arrivata.





Intervistata da TgCom24, ha spiegato che “è partito tutto come un gioco. Adesso, a risultato finito, devo dire che sono molto contenta di come è venuto. Volevo mettere un po' di ritmo nelle giornate di tutti". "Facendo il musical – ha continuato nell'intervista - mi hanno fatto ascoltare una versione iniziale del brano. Aveva un testo che però in portoghese non aveva molto senso e così io l'ho modificato un po'".

