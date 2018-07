“Addio”. Marco Mazzocchi, la notizia che ha lasciato a fan a bocca aperta

Momenti di grandi fermento dalle parti di Viale Mazzini e in particolare nella redazione di Raisport, il canale televisivo tematico che vanta, tra gli altri, il doppio primato di essere stato il primo a trasmettere in formato panoramico 16:9 e anche il primo ad essere totalmente convertito a tale formato. Proprio in questi giorni sta cominciando a prendere forma il nuovo Cda, per la cui composizione definitiva manca ancora la nomina degli ultimi due consiglieri che dovrà indicare il Tesoro. Poi si potrà scegliere il capo-azienda (ad) e il presidente condiviso (servono i due terzi dei voti in Vigilanza). I dipendenti Rai, come spiega Il Messaggero sulle proprie pagine, hanno scelto il consigliere più anti-sistema di tutti, Riccardo Laganà, che ha preso i voti degli scontenti. Per l'ad prende corpo la possibilità di designare un interno (Tagliavia, Freccero, De Santis i più accreditati) in modo da riservare il candidato esterno alla direzione del Tg1 (spuntano i nomi di Peter Gomez e Mario Giordano). (Continua a leggere dopo la foto)

Resta comunque in lizza tra le tante ipotesi che circolano in questi giorno quella dell'ex La7 Salini: in caso dovesse essere scelto lui, per i tg scatteranno delle soluzioni interne. Per la presidenza, se sarà di centrodestra, va tenuto in considerazione Del Noce, in alternativa alla Bianchi Clerici. Tra i primi provvedimenti che il nuovo Cda dovrà prendere ci sono le nomine dei direttori di tiggì e reti. E il caos Raisport, appunto, che continua a tenere banco in questi giorni. (Continua a leggere dopo la foto)

La testata sta vivendo infatti ore di grande fermento: è al termine del mandato il direttore Gabriele Romagnoli, che vista la situazione potrebbe anche anticipare l'uscita. Perfino un volto di peso come Marco Mazzocchi, vicedirettore, ha preferito il distacco a Raidue pur di non restare a Raisport. Dopo un idillio felice con Romagnoli i due non hanno più trovato la sintonia e alla fine Mazzocchi ha rotto gli indugi e se n'è andato a coordinare il nuovo programma. (Continua a leggere dopo la foto)

Mazzocchi sarà protagonista su Raidue il sabato con uno spazio sulla Serie B, condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi. Per RaiSport il nome più gettonato resta quello di Orfeo, che resterà alla Rai anche senza incarico, visto che ha un contratto a tempo indeterminato. Potrebbe prendere la direzione (se ci sarà l'accorpamento con i diritti sportivi). In corsa c'è anche Andrea Vianello.

