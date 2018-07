Vi ricordate Stefani Orlando? Classe 1966 (sì ha 52 anni da compiere ed è in forma strepitosa), è una conduttrice, cantautrice e attrice italiana. Come è diventata famosa? Ha iniziato nel 1993, come valletta per il quiz di Mediaset Sì o no? Poi, nel 1997, è diventata famosa per aver condotto il programma I fatti vostri (lo ha condotto fino al 2003). Ormai, però, è tanto che di Stefania Orlando sappiamo poco o nulla. È da tempo che non la si vede in tv… “È stata la mia prima moglie, ho grande rispetto per lei – ha detto della Orlando Andrea Roncato alla rivista Spy qualche tempo fa - Mi ero trasferito a Roma e mi ero messo a frequentare locali notturni dove si beveva, si pippava e si sballava. Mi lasciavo trascinare da gentaglia e non stavo al suo fianco come avrei dovuto: non è stato un bel periodo e il matrimonio con Stefania è finito. Grazie a Dio, una mattina mi sono svegliato e ho detto basta a quella vita”. Un periodo durissimo che Roncato racconta nei minimi dettagli. Continua a leggere dopo la foto

"In quel famigerato periodo avevo pure messo incinta qualche donna, a ho chiesto a tutte di interrompere lea gravidanza. Ho dedicato un libro a questi bambini che avrei potuto avere. Da sei anni c'è Nicole al mio fianco, ma non me la sento più di diventare padre". La Orlando deve aver sofferto terribilmente per quei comportamenti del marito anche se, anche negli anni successivi al matrimonio, non ha detto nulla riguardo ciò che ha dovuto sopportare. Continua a leggere dopo la foto

Sarà per tutto quel dolore accumulato che poi la carriera di Stefani Orlando si è arenata? Dal 2003, infatti la Orlando si è vista sempre meno in televisione. Ha fatto l’opinionista di Unomattina in famiglia nella stagione 2001/2012 poi, nel 2016 diventa giurata di Dog Factor, cioè un talent dedicato al mondo dei cani in onda. Poi ha condotto un programma su Telenorba. Però è un peccato non averla più vista. Stefania era brava. E bella. Anche un big della televisione italiana ha parlato di lei in modo molto positivo… Continua a leggere dopo la foto

Giancarlo Magalli ha conosciuto Stefania Orlando perché insieme, hanno condotto una edizione de I fatti vostri. Ora lui parla di lei con estremo rammarico: "Stefania Orlando, con la quale ho fatto una sola stagione de I Fatti Vostri, mi ha lasciato un bel ricordo e mi dispiace davvero tanto vederla solo nelle televendite". Intervistato da Gay.it ha concluso: "Non c’è nulla di male a farle, ci mancherebbe, ma lei è davvero molto brava e meriterebbe sicuramente qualcosa in più".

