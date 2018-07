“Era così, oggi… oddio!”. Francesca di Temptation: bocca a canotto e seno boom

Francesca Baroni è stata una delle concorrenti più criticate di ‘’Temptation Island’’. Protagonista dell’edizione andata in onda nel 2017, la 23 enne bergamasca durante la partecipazione al reality ideato da Maria De Filippi, aveva palesato in ogni modo l’insofferenza che provava per il suo fidanzato Ruben Invernizzi, diventato in pochi giorni un vero e proprio fenomeno sociale da sostenere. Senza un minimo di rispetto per il suo compagno infatti, la Baroni, durante le dirette sosteneva di voler ambire ad un uomo con una forte personalità e superiore a Ruben anche dal punto di vista economico. L’atteggiamento denigratorio di Francesca nei confronti di Ruben, aveva spinto quest’ultimo ad uscire dal programma da solo, lasciando al pubblico la certezza che avesse imparato a distinguere una donna innamorata da una che pensa solo a se stessa. Ma poco dopo la coppia tornò a farsi vedere insieme. (Continua a leggere dopo la foto)



A distanza di un anno dall’esperienza nel villaggio in Sardegna Francesca, intervistata dal settimanale Vero, ha raccontato del rapporto ritrovato con Ruben : ‘’Stiamo ancora insieme, facciamo coppia da ormai quattro anni. Siamo cambiati come persone. Ogni esperienza forte ti insegna qualcosa, e noi per certi aspetti siamo migliorati. Abbiamo affrontato insieme le difficoltà e il reality ci ha uniti più di prima. Sogno di sposarmi con lui’’. La Baroni ha commentato le coppie che quest’anno hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. È partita con Oronzo Carinola e Valentina De Biasi.

’’Paradossalmente la vera vittima è Oronzo, perché inevitabilmente il pubblico si schiera dalla parte della tradita. Andare a Temptation Island da “cornuta” conviene: sei più coccolata! Anche Ruben era passato per la vittima e io per la carnefice, anche se in realtà non è affatto così. Detto questo, se una persona tradisce è perché non vive più bene una storia’’. In questi mesi la Barone si è sottoposta ad alcuni interventi estetici. L’ex concorrente di Temptation Island ha rifatto le labbra e il seno, ma sembra che i suoi follower non abbiano apprezzato la decisione di Francesca. ‘’Ora che hai le tette nessuno ti guarderà più in faccia’’, si legge tra i commenti. ‘’Scusa ma in un anno cos'è successo a questa donna?’’.

‘’Ora che hai le tette nessuno ti guarderà più in faccia’’, si legge tra i commenti. ‘’Scusa ma in un anno cos'è successo a questa donna?’’. In effetti la differenza con le foto scattate durante la partecipazione al reality delle tentazioni è notevole. ‘’Rifatta da capo a piedi’’; ‘’siiii si è tifatta tutta ahahahahha anche il naso’’; ‘’Il cervello devi rifarti non la faccia’’; ‘’Si è rifatta le labbra.. E forse gli zigomi.. Ha la bocca culo d gallina..’’, sono alcuni dei commenti lasciati all’indirizzo di Francesca.

