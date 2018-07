Lara Rosie Zorzetto la conosciamo grazie a Temptation Island. È fidanzata con Michael De Giorgio, tatuatore di Udine e giocatore di football americano, e insieme hanno deciso di partecipare al docu-reality estivo di Canale 5 per mettere alla prova il loro rapporto che è nato 2 anni fa. “Questa è la prova del 9 – ha spiegato all'inizio lei -, voglio veramente arrivare a una risposta finale, qualsiasi essa sia e prendere una decisione. Io amo molto Michael però voglio capire se è la persona che fa davvero per me”. “Ho deciso di partecipare a Temptation Island perché sarebbe bello scoprire che lei mi manca davvero”, ha invece dichiarato lui. Nell'ultima puntata andata in onda si è scoperto un altarino: Lara ha rivelato a un tentatore che Michael l'ha tradita in passato. Col fidanzato si erano promessi di non parlare di questa storia in tv, ma lei si è sfogata e ha vuotato il sacco. Michael c'è rimasto male quando Filippo Bisciglia gli ha mostrato il video: "Io sono pieno di difetti, ho fatto i miei errori, lei dice che sono pesante, ma lo siamo entrambi. Se io faccio una promessa la mantengo", ha commentato lui. (Continua dopo la foto)

E ancora: "Avevamo promesso di andare oltre l'errore che c'è stato recentemente, perchè non era importante. Mi vergogno di quello che ho fatto". Poi gli è scappata anche una frase che ha fatto infuriare il popolo del web: "È da novembre che non viene a letto con me, quando la tua donna ti rifiuta in continuazione, cadi volentieri". I fan non ci sono andati leggeri: appena Michael ha pronunciato queste parole su Twitter si è scatenato l'inferno.

Lei, dal canto suo, si è infuriata per la troppa complicità del ragazzo con la single Lisa e, in preda a rabbia e gelosia, anche nel secondo appuntamento, ha regalato perle di trash del tipo “Lo smonto come un mobile dell'Ikea”. La volta precedente si era lasciata sfuggire un “Lo sotterro”. Frasi “a effetto” subito rimbalzate in rete e diventate meme e gif.

Sta simpatica al pubblico Lara ma ora vi mostriamo un suo lato che in tv non è ancora emerso: quello sexy. La fidanzata di Michael, classe 1991 è di Pordenone ed è stilista e influencer. Sui social è attivissima e basta una rapida sbirciata al suo profilo Instagram per rendersi conto che più che foto col fidanzato ci sono scatti in pose sexy in cui sfoggia i bikini delle linee che adora disegnare. Lara, che ha un fisico asciutto e le curve nei punti giusti, ha infatti ideato un brand, EllerRose, che auto-sponsorizza.

