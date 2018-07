È notizia recentissima che Paola Perego diventerà presto nonna. Una nonna sprint, giovane: la conduttrice ha 52 anni, tra l'altro portati d'incanto. Ma Paola ha giustamente aspettato che fosse la figlia ad annunciare per prima il lieto evento. E così, dopo che Giulia ha mostrato con orgoglio il pancione su Instagram (è al sesto mese di gravidanza, ndr), la Perego ha raccontato la gioia immensa di diventare nonna e di poter stringere tra le braccia il nipotino che nascerà tra qualche mese. Intervistata dal settimanale Oggi, la presentatrice ha spiegato come stia vivendo la futura maternità della figlia, che è nata dal matrimonio con il calciatore Andrea Carnevale quando lei era giovanissima: “Diventare nonna è essere mamma due volte. Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa. Sono molto felice per Giulia e Filippo, che saranno due genitori meravigliosi”. Dal 2011 Paola è sposata con l'agente dei vip Lucio Presta e ha svelato che entrambi non vedono l'ora di coccolare il bambino. (Continua dopo la foto)



“Io e Lucio non vediamo l’ora di viziarlo. Gli anziani dicevano che le figlie femmine quando aspettano un bambino tornano dalle mamme e oggi mi accorgo di come siano veri gli antichi detti…”. Al settimanale, poi, ha anche rilasciato due battute sulla cancellazione del suo programma in onda sulla Rai 'Parliamone sabato': “Sono felice come forse mai sono stata. Anche quella brutta esperienza con la Rai ha lasciato un segno positivo. Dopo i pianti, le ferite, l’umiliazione, la sofferenza, ora so quello che voglio e come lo voglio. Nel lavoro come nel resto. La nuova dirigenza Rai mi rispetta e mi valorizza, non potrei desiderare altro”.

Tra pochi mesi conoscerà il suo primo nipotino e, a dirla tutta, in tempi non sospetti aveva già manifestato il desiderio di diventare nonna: “Confesso che un bambino fra le braccia lo vorrei. Io e Lucio saremo dei nonni pazzeschi”, aveva detto. Una specie di appello ai figli Giulia e Riccardo. E ora è stata accontentata. Ma chi è Giulia, oltre che una ragazza che ha meno di 30 anni e che sta per assaporare la gioia della maternità? È nata 26 anni fa. Il padre è Andrea Carnevale, l'ex stella della Roma che è stato sposato con la Perego dal 1990 al 1997.





È una 'figlia di' Giulia, ma anticonformista rispetto a tante altre: a lei del mondo dello spettacolo non importa proprio, scrive Gioia. Somiglia molto alla madre, è laureata in Economia e a sbirciare il suo profilo Instagram dà l'idea di una ragazza tutta studio, famiglia, amici e fidanzato. “6 mesi dopo ci facciamo conoscere”, ha scritto accanto alla foto della sua baby bump su Instagram, annunciando di essere in dolce attesa. Il futuro papà (il piccolo dovrebbe nascere a ottobre) si chiama Filippo Giovannelli.

