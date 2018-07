Sarà pure stato il Grande Fratello delle polemiche, quello ultimo tornato nelle mani di Barbara D'Urso, ma non si può certo dire che non siano nate nuove coppie. Coppie nate nella Casa che ancora resistono, nonostante sia passato un bel po' dalla fine del reality di Canale 5. Come Lucia Orlando e Filippo Contri. Molti pensavano che sarebbe finita una volta usciti dal gioco, e invece eccoli India, dove sono volati per il primo viaggio insieme prima di, udite udite, pensare seriamente alla convivenza. “A settembre finirò i lavori in casa mia e sicuramente non ci andrò a vivere da solo: le valigie di Lucia verranno con me”, ha detto l'ex gieffino. Anche tra Alessia Prete e Matteo Gentili sembra procedere tutto a gonfie vele. Stando alle ultime interviste rilasciate, l'ex di Paola Di Benedetto e la ex concorrente di Miss Italia sono diventati inseparabili da quando si è chiuso il sipario sul Grande Fratello. Queste sono le coppie nate nella Casa, ma c'è anche chi è entrato single e ora ha trovato l'amore. (Continua dopo la foto)



No, non stiamo parlando del vincitore di questa ultima edizione, Alberto Mezzetti, che comunque continua a corteggiare Barbara D'Urso, con cui è stato anche a cena, come le aveva promesso la conduttrice. Oggi parliamo di Lucia Bramieri, una delle ex concorrenti meno nip del reality di Canale 5. Lucia, che all'anagrafe fa Merisio, è infatti la vedova di Cesare, unico figlio dell'indimenticato comico milanese Gino Bramieri. E ben prima che cominciasse il GF aveva fatto parlare di sé.

Era stata ospite della stessa Carmelita per dire la sua sull'ormai famosa guerra per il possesso del telegatto vinto da Gino contro la compagna di quest'ultimo, Angela Baldassini. Nel reality non ha avuto relazioni sentimentali, ma si parlato abbondantemente di lei per la litigata feroce con Danilo Aquino per via di una battuta di cattivo gusto del romano. Beh, ora la novità è che Lucia ha trovato l'amore. Si chiama Emanuele ed è parecchio più giovane di lei, 57enne: il compagno ha 23 anni di meno.

A sorprendere la coppia è stato il settimanale Spy, che ha raccolto anche le sue dichiarazioni. Lucia ed Emanuele, paparazzati a pranzo mentre si scambiano tenerezze, si sono conosciuti su Facebook: “Non sono solita conoscere le persone sui social – ha spiegato Lucia alla rivista - non c'è mai da fidarsi. Eppure lui mi aveva colpito già prima della mia partecipazione al Grande Fratello. Mi ha fatto una corte serrata”. Ma, aggiunge, “ho il freno a mano tirato: avesse avuto 50 anni sarebbe stato più semplice. Ma ora ho il timore che ci sia la fregatura sotto: gli scivoloni, alla mia età, fanno più male”.

