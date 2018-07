C’è posta per te: Francesco e Antonella. Che fine ha fatto l’indimenticabile coppia

Una delle storie che ha colpito di più il pubblico di ‘’C’è posta per te’’ è stata quella di Francesco e Antonella. La ragazza si era trasferita con il giovane in Germania per motivi di lavoro, dove avevano deciso di convolare a nozze. Peccato che Francesco avesse deciso di annullare il matrimonio per poi intraprendere una relazione con un'altra ragazza, conosciuta in Germania. Poi è susseguito un tira e molla tra Antonella e la nuova conquista fino alla decisione di tornare in Italia. A febbraio era stato il giovane a scrivere a Maria De Filippi per cercare di riconquistare il cuore della sua amata. Desideroso di riconquistare la fiducia della famiglia di Antonella (il ragazzo ha infatti tradito più volte Antonella che, in un atto di estrema fiducia, ha perdonato subito il fidanzato al contrario dei suoi genitori che non hanno fatto lo stesso) aveva chiesto il perdono della coppia con l’intercessione del programma di Canale 5. La coppia è tornata insieme con il benestare dei riluttanti genitori di lei. (Continua a leggere dopo la foto)



Il 31 marzo era andata in onda l'ultima puntata di C'è posta per te, il format di Maria De Filippi che ha avuto un incredibile successo grazie alle storie strappalacrime e agli ospiti intervenuti durante gli appuntamenti, e la coppia aveva spiegato alle telecamere di vivere un momento molto felice. I due, ovviamente, sono poi scomparsi, ma in questi giorni hanno spiegato come procede la loro relazione. Francesco e Antonella si sono sposati proprio negli scorsi giorni e i due aspettano una figlia. Ancora non sanno come la chiameranno, ma ciò che sanno è che il merito del loro ricongiungimento è anche di Maria De Filippi.

Così ha dichiarato Antonella: “Se non fosse stato per Maria De Filippi e c’è posta per te, io e Francesco avremmo fatto molta più fatica a raggiungere la serenità. Lei è una donna intelligente e io la ringrazierò per sempre. Se siamo qui è anche grazie a lei, che ha convinto la mia famiglia. Ha fatto capire loro che io mi trovavo tra due fuochi, costretta a scegliere tra l’amore per Francesco e quello per loro”. I due dopo C’è posta per te si sono del tutto riavvicinati e, oltre alle nozze, la nascita della figlia rafforzerà sicuramente il loro legame.

Al momento entrambi sono impegnati con la gestione di un pub in Campania di cui Francesco è proprietario. I telespettatori che si erano appassionati alla loro storia si sono complimentati con loro. Con Francesco per aver combattuto nonostante i numerosi tradimenti e con Antonella per aver perdonato il suo uomo. Insomma, una vera storia a lieto fine.

