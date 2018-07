Temptation Island e la seconda puntata del docu-reality di Canale 5 vince il prime time mettendo a segno anche il record stagionale con una media di 3 milioni 885mila telespettatori pari al 21.46% di share. Merito certamente anche della conclusione della vicenda che riguarda la coppia Oronzo e Valentina, che ha deciso di concedere una seconda chance al fidanzato e dell'arrivo nel villaggio delle ragazze di Gemma Galgani, la famosa dama del trono over di ''Uomini e Donne''. Anche la terza puntata di Temptation Island sarà scoppiettante. Secondo quanto riportato dal magazine ''Uomini e Donne'', che dedica buona parte della rivista al reality delle tentazioni ideato da Maria De Filippi, uno dei fidanzati si ritroverà in lacrime. E non piangerà per la sua fidanzata (chissà chi dovrà 'gustarsi' la scena durante il famoso confronto) ma per una delle tentatrici che si trovano nel villaggio per stuzzicare i fidanzati. Una reazione inaspettata, che avrà sicuramente lasciato di sasso autori, conduttore, fidanzate e fidanzati, visto che nessun concorrente si era mai sciolto in lacrime per un single. (Continua a leggere dopo la foto)



Molti spettatori si domandano, una volta finite le riprese di Temptation Island, quale sia stato il destino delle sei coppie. I più curiosi, ovvero, quelli che non riescono aspettare la messa in onda del falò finale, stanno cercando su Instagram possibili prove. Ed è proprio dal social network più famoso che sono arrivate le prime risposte. Come già anticipato, le possibilità che Ida e Riccardo siano usciti separati dal programma sono alte, poiché i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. Stessa sorte sembrerebbe toccare anche a Giada e Francesco.

Infatti, anche i due ex si sarebbero rispettivamente tolti il follow sui social. Tutto il contrario per Andrea e Rafaela. I due fidanzati sembrerebbero essere usciti insieme visto che entrambi hanno iniziato a seguire molte fan-page dedicate alla coppia. Stando al video di anticipazione della prossima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 23 luglio, sembra che Giada e Francesco arrivino al tanto atteso falò. Il programma condotto dall'ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia sta riscuotendo un grande successo, più degli anni passati.

Le prime due puntate dell’edizione in corso sono state infatti seguite da quasi quattro milioni di telespettatori. Numeri importanti in tv per il periodo estivo e che regalano un ottimo traino alla prima edizione di Temptation Island Vip, in onda a settembre con Simona Ventura. SuperSimo sarà infatti la conduttrice dell'edizione dedicata alle coppie famose. In queste settimane stanno circolando alcuni nomi, ma c'è stato già qualcuno che ha smentito la partecipazione. Come i giocatori di basket Stefano Laudoni e Valentina Vignali, che dai social hanno annunciato: ''È bello, ma da vedere a casa''.

