La seconda puntata della quinta edizione di Temptation Island ha sbaragliato ogni concorrenza - compresa la temibile fiction di Tutto Può Succedere 3 in onda su Rai1 - e ha fatto volare altissimo il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, tenendo incollati alla TV oltre quasi 4 milioni di telespettatori con uno oltre il 27% di share. Grande soddisfazione in casa Mediaset. "Numeri record anche tra i giovanissimi: 41.2% di share sul target 15-19 anni e 41.1% sui 15-24enni - precisa un comunicato diffuso in mattinata dall'azienda - Leadership incontrastata sul fronte social; su Twitter l'hashtag ufficiale del programma #TemptationIsland si è aggiudicato la prima posizione delle TT Italia e mondo. Nel corso della puntata, su Facebook e Instagram sono stati raggiunti 1.700.000 account". Merito certamente anche della conclusione della vicenda che riguarda la coppia Oronzo e Valentina, che ha deciso di concedere una seconda chance al fidanzato e dell'arrivo di Gemma Galgani, ma l'edizione 2018 di Temptation Island sta registrando numeri davvero grandi. (Continua a leggere dopo la foto)



I due fidanzati, già nella prima puntata, avevano appassionato il pubblico e su Twitter l'hashtag #temptationisland era diventato top trend già prima dell'inizio della puntata. A consegnare a Mediaset lo scettro degli ascolti è stata anche Gemma Galgani. La dama del trono over di ''Uomini e Donne'' è sbarcata nel villaggio delle ragazze per sostenere l'amica Ida Platano, in quel momento abbattuta a causa del comportamento del suo compagno, Riccardo Guarnieri.

Ascolti davvero esaltanti e per i quali hanno ringraziato autori, conduttore e ufficio stampa. Proprio Betty Soldati, responsabile dell’ufficio stampa di Maria De Filippi, ha pubblicato i dati Auditel come di consueto, ringraziando ''Queen Mary'' e alcuni autori. I più attenti hanno notato l'assenza del nome del conduttore del reality show delle tentazioni. E della 'svista' se n'è accorto anche Filippo Bisciglia, che poco dopo ha ironicamente commentato il post dell'addetta stampa rivelando quello che si nasconde dietro al programma.

"Complimenti ancora una volta per i messaggi che pubblichi tutti i martedì mattina. - ha scritto lo storico conduttore di Temptation Island nato televisivamente all'interno del Grande Fratello - Io ieri sera ero su Rai 1 protagonista di Tutto Può Succedere!". Quella di Filippo Bisciglia è stata una vera e propria stoccata verso quella che è stata probabilmente una svista, anche se i più maliziosi hanno visto ben altro dietro al gesto della Soldati e alla risposta piccata del conduttore. Il post di Betty Soldati è stato prontamente modificato e l'addetto stampa di Maria De Filippi ha prontamente aggiunto anche il nome dell'ex gieffino, che poi ha rimosso il suo commento.

