“Aiutatemi, vi prego!!!”. Momento choc per Mara Venier. Cosa è successo

Mara Venier, che personaggio! Nel senso positivo del termine, intendiamoci. Non solo è amatissima dal pubblico come conduttrice e opinionista, ruolo questo che ha ricoperto spesso negli ultimi anni, ma fa furore anche sui social. I telespettatori che l'adorano saranno al settimo cielo perché nella prossima stagione ritroveranno la 'zia Mara' a Domenica In. Lei, è sicuro, non vede l'ora di cominciare e 'riprendersi' il suo programma. Quando il fischio d'inizio? La 43° edizione della storica trasmissione di Raiuno partirà domenica 16 settembre alle 14. Ed è già usciro il promo. Mara, in camicia rigorosamente bianca (qui abbiamo raccontato perché è il suo colore preferito), si mostra di spalle mentre segue il ritmo di 'Eh...già 'di Vasco Rossi, frase profetica per la conduttrice inclusa: "Io sono ancora qua, eh già!". Quasi per tutta la durata del filmato la Venier non mostra il suo volto, solo nel finale e durante il ritornello del brano si volta di fronte alla telecamera con un sorriso, ricordando l'appuntamento che la vedrà protagonista per la decima volta. (Continua dopo la foto)



Il promo è stato condiviso dalla Venier sul suo profilo Instagram che, come detto, è sempre aggiornatissimo. Conta più di un milione di follower e pullula di scatti vintage e di famiglia, pensieri, dediche speciali, video spiritosi e copertine di riviste in cui, soprattutto in questo periodo particolarmente felice della sua carriera, Mara è tra le protagoniste assolute. Si è adattata ai tempi che corrono la Venier, quelli di internet e dei social netowork che, ormai, sono diventati il suo pane quotidiano.

Proprio come in tv, Mara fa divertire il suo pubblico anche su Instagram e tra gli ultimi video di vita quotidiana eccone uno a dir poco esilarante. La conduttrice, a Ischia, si trova sul gommone tra due giovani. Il mare è molto mosso e lei è letterlmente terrorizzata. "Aiuto, il mare è mosso - urla disperata - Non so nuotare, aiutatemi. Ho paura". Quei due ragazzotti sono pronti a soccorrerla se necessario e per farla distrarre cantano una canzone, ma lo stratagemma non sembra sollevare Mara.





"L'idea era un giorno a Ischia per rilassarmi...": commenta così la Venier, che ha sempre la battuta pronta. Visualizzazioni e commenti si sprecano. “Sei troppo forte Mara!”, le scrivono i fan. E ancora: “Che bella che sei tutta spettinata”, “Sei unica”, “Mitica”, “La donna più spiritosa che ci sia”, “Una grande, un'energia unica”. E così anche stavolta Mara fa centro. Tanti, tantissimi complimenti per lei, anche se la situazione non era proprio delle più felici. L'espressione sul suo volto la dice lunga!

