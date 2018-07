Ilary Blasi è la reginetta della tv anche questa estate 2018. Dopo le fatiche (e il successo) del Grande Fratello Vip e Le Iene, l’abbiamo ritrovata a Balalaika, lo show sui Mondiali di Russia 2018 di Canale 5 condotto con Nicola Savino e pure sul palco del Wind Summer Festival, registrato da piazza del Popolo, a Roma, insieme a Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Sulla signora Totti si può dire di tutto, a partire dalla bellezza e dalla carriera sfavillante che ha fatto negli anni, ma non che sia una particolarmente social. Come scrive Gioia, anche Ilary ha un profilo Instagram (pure con la spunta blu), ma non è che lo usa con moderazione. Di più. Il marito Francesco è molto più social di lei e anche sua sorella minore Melory (c’è anche Silvia, ndr), che ha regalato ai follower un recente ‘scatto di famiglia’ in costume in cui esplode il fascino delle Blasi sisters. Se, infatti, Ilary non ha postato alcuna cartolina da Mykonos, dove è volata a fine giugno con la family, ci ha pensato Melory. (Continua dopo la foto)



Sul lettino fronte mare, in costume da bagno (ovviamente super trendy) e con un calice di vino in mano: “cin cin”, scrive la ‘piccola di casa’ nella didascalia del post in cui si fa immortalare con Ilary che ha fatto il pieno di like. “Bellissime”, “Stupende le sorelle Blasi”, “Che belle!”, commentano i follower. Perché Melory sarà pure distante dal mondo dello spettacolo, ma conta 15mila fan su Instagram, mica pochi.

Hai voglia se si somigliano! Bionda come la sorella maggiore, bocca carnosa, sguardo profondo, un corpo da urlo e una vera passione per la moda. E anche se Melory non è un’influencer di professione, non c’è post che non sia invaso da domande sui suoi look. Di mestiere ‘Little Blasi’ è ortottista (professionista sanitario specializzato nella diagnosi dello strabismo e del suo trattamento e nella riabilitazione visiva dei disturbi motori e sensoriali della visione, ndr)

Cin cin 🥂 #nammosmykonos Un post condiviso da 👸🏼Supermimi (@meloryblasi) in data: Lug 6, 2018 at 7:40 PDT





Si tiene lontano dalle luci della ribalta, ma l’anno scorso, in occasione del suo matrimonio col fidanzato storico Tiziano Panicci, era balzata agli onori delle cronache per quel post dedicatole dal famoso cognato, l’ex capitano della Roma Francesco Totti. “Vi auguro una meravigliosa vita insieme”, aveva scritto il Pupone sotto a una foto delle nozze, celebrate nella chiesa di San Bartolo a Roma con ricevimento al Casale Torre Annunziata. Dopo quel messaggio, il boom social.

