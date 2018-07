Temptation Island, continuano gli spoiler. Le anticipazioni, per chi non mastica questo gergo. Il programma, è risaputo, è stato registrato a giugno scorso e in tv è andata in onda la seconda puntata per ora. Puntata da record in realtà. Si è chiusa con 3.885.000 spettatori (pari al 21.5% di share) incollati al piccolo schermo e ha battuto la concorrenza, ovvero Tutto può succedere, la fiction di RaiUno che ha raggiunto 2.956.000 spettatori (per uno share del 14.7%). "Numeri record anche tra i giovanissimi: 41.2% di share sul target 15-19 anni e 41.1% sui 15-24enni – precisa un comunicato di Mediaset diffuso martedì mattina, appena usciti i dati Auditel- Leadership incontrastata sul fronte social; su Twitter l'hashtag ufficiale del programma #TemptationIsland si è aggiudicato la prima posizione delle TT Italia e mondo.Nel corso della puntata, su Facebook e Instagram sono stati raggiunti 1.700.000 account". Bene. Ma andiamo al succo: che succede tra le coppie rimaste? (Continua dopo la foto)

È la pagina Instagram gossiptvofficial a svelare in anteprima che Raffaela Giudice e Andrea Celentano usciranno dal programma insieme. Ma non erano a un passo dalla rottura? Crisi rientrata, a quanto pare. La coppia non scoppia, dunque, ma si riconcilia dopo le scenate di gelosia e le lacrime di lei. Lui, infatti, come abbiamo visto anche lunedì scorso, sembrava essersi affezionato molto alla single Teresa Langella.

“So che lei potrebbe essere l’unica persona che può farmi capire se la mia relazione va bene. Le altre ragazze le vedo solo come amiche”, diceva Andrea. E Raffaela, alla vista dei famosi video mostrati da Filippo Bisciglia, non ha gradito. Anche perché il suo Andrea non solo si è dedicato ad allenare la tentatrice (è un personal trainer, ndr), ma ha anche condiviso balli molto spinti con lei.

Al falò con le altre fidanzate l'abbiamo vista in lacrime. Delusa dal comportamento di Andrea. “Con me non ha mai voluto ballare - ha raccontato Raffaela in lacrime - Mi fa schifo. Io rimango qui, ma lui può benissimo uscire con lei. Non voglio più vederlo”. E invece, stando alle anticipazioni, poi l'ha perdonato. E al falò di confronto davanti a Filippo Bisciglia c'è stato il bacio riconciliatore.

"Così mi fate piangere". Temptation Island, Raffaela non si trattiene: cosa è successo