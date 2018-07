Solo l'altro giorno Alessia Marcuzzi, che si gode il meritato riposo e la famiglia a Formentera, ha deliziato i fan con uno scatto super sexy. Senza un filo di trucco, dunque al naturale, e con un bikini fantasia celeste, la padrona di casa dell'Isola dei Famosi ha ceduto al fascino di una delle pose più gettonate sui social network. Si chiama 'bikini bridge' ed è il il trend fotografico che su Instaram va fortissimo da 4 anni. Una moda che è esplosa nel 2014 e si riferisce a quello spazio (il ponte, appunto) che si crea tra il bordo dello slip e l’anca. Beh, c'è bisogno di dirlo? Ad Alessia il 'bikini bridge' è venuto benissimo: valanga di like e di commenti per il fisico statuario messo in evidenza da questa posa sexy. Giusto un paio di cifre: la foto ha totalizzato oltre 93mila cuoricini e più di mille messaggi. Non c'era certo bisogno di vederla 'così' per averne certezza assoluta, ma sembra proprio che la Marcuzzi, 45 anni e due figli, abbia fatto un patto col diavolo. (Continua dopo la foto)



Alessia non ha nulla a che invidiare alle colleghe più giovani: che personale! E a Formentera, tra scatti in bikini, balletti e pose ammiccanti, a ogni post la conduttrice dell'Isola manda in delirio il popolo della rete. Tra le sue tante caratteristiche, poi, c'è anche il fatto di essere spiritosa. Lo dimostra quest'ultimo 'siparietto', che arriva sempre da Formentera, dove la conduttrice è in vacanza con il figlio e la fidanzatina di quest'ultimo.

Vedete la foto qui sopra? Alessia sta per esibirsi in un salto sulla sabbia. “E dopo 1000 foto e salti (e anche numerose cadute senza senso), ecco lo scatto”, scrive nella didascalia di questa immagine pubblicata su Instagram e inondata di commenti. Tanti complimenti sulle gambe chilometriche e il fisico bestiale, e c'è anche chi scherza sul topless che appare sullo sfondo. Ha provato e riprovato prima ottenere la foto che desiderava e si anche è divertita, come fa vedere nelle Stories. Con caduta.





Sì, perché in una Storia Alessia mostra anche il 'dopo', ovvero mentre cade dopo aver tentato un salto. “Ma la leggiadria?”. Commenta così lo scatto con le ginocchia sulla sabbia, prendendosi in giro. Anche in questo caso piovono commenti entusiastici e spiccano quelli delle amiche vip di Alessia, come Marica Pellegrinelli, Federica Panicucci e Francesca Senette, tanto per citarne alcune. Alessia, bella, divertente e spiritosa, è proprio una delle web star di questa estate 2018.

