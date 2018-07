L'avevamo vista nei giorni scorsi impegnata a seguire la sua nazionale di calcio impegnata nei Mondiali di calcio che si sono svolti in Russia, facendo il tifo e arrivando addirittura a scommettere sulla vittoria o la sconfitta della Svizzera. Michelle Hunziker non si era tirata indietro e quando un'altra famosissima bionda del nostro piccolo schermo, Filippa Lagerback, l'aveva stuzzicata, lei aveva prontamente risposto presente. Le due avevano fatto così un patto prima del match che vedeva i paesi d'origine di entrambe contrapposti, gli elvetici impegnati contro quella Svezia che aveva eliminato gli Azzurri di Ventura precludendo ai tifosi italiani il sogni di provare a vincere un'altra Coppa del Mondo. A Michelle era andata male, visto il risultato finale che ha premiato gli elvetici agli ottavi di finale con un 1-0 costato il rientro anticipato in patria alla Svizzera. E la Hunziker aveva mantenuto fede alla parola data, pagando pegno. (Continua a leggere dopo la foto)

La scommessa prevedeva infatti che Michelle mostrasse una bandiera del team rivale, la Svezia, dal palco di Milano Marittima dove si trovava in vacanza, situazione che si è puntualmente verificata nonostante un po' di imbarazzo iniziale. Smaltita la delusione per le disavventure calcistiche, la Hunziker ha deciso di tornare a regalare ai fan qualche scatto che la mostrasse in tutto il suo splendore, sensuale e naturale come suo solito di fronte all'obiettivo della macchina fotografica. (Continua a leggere dopo la foto)

Ecco allora che per l'occasione è stata la volta di un bianco e nero d'autore, per una strepitosa Michelle Hunziker che si è palesata così come la potete vedere nella foto sul suo profilo Instagram. Eccola, allora, a bordo piscina in tutta la sua trascinante sensualità. Ad accompagnare l'immagine, una frase scritta dallo stesso volto storico di Striscia La Notiza: "Pronti per il bagnetto? Mi raccomando...se avete mangiato lasagne e caponata aspettate un attimo a buttarvi!!!". (Continua a leggere dopo la foto)

Quello che però ha catturato l'attenzione dei fan fin dalla prima occhiata è però stato il mutandone "anni '80" sfoggiato dalla Hunziker nell'occasione. Qualche fan si è detto in chiaro disaccordo ("Nemmeno mia nonna avrebbe il coraggio di indossarli più"). Altri hanno invece apprezzato il coraggio nel look di una donna che riesce a essere sexy e irresistibile in qualsiasi contesto, anche quando gioca sulla sorpresa.

“Costretta a farlo”. Una scommessa è una scommessa. E ora Michelle Hunziker paga. Ma “con il cuore a pezzi”