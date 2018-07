“Così ci ammazzi”. Emanuela Folliero, a 53 anni mostra tutte le sue forme al mare

Mesi fa il suo nome era stato associato a un momento di tristezza, per lei e per gli spettatori abituati ormai da tempo al suo volto, quello che l'aveva vista fare un passo indietro e dare l'addio al piccolo schermo. Parliamo di Emanuela Folliero che, su Rete 4, nella notte di domenica 8 luglio 2018 aveva fatto il suo ultimo annuncio per I bellissimi di Rete 4. "Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra rete, vi auguro una felice notte, un'estate meravigliosa, e una vita piena di gioia. Ciao a tutti". Aveva scelto queste parole per salutare il pubblico: un passaggio a suo modo storico, visto che era di fatto venuta mano anche l'ultima "signorina buonasera" rimasta in circolazione, dopo che tutte le colleghe aveva a loro volta deciso di fare, chi prima e chi dopo, un passo indietro. Tanti gli italiani che avevano espresso in quel momento il loro rammarico, parlando di "fine di un'era". (Continua a leggere dopo la foto)

La Folliero era diventata annunciatrice di Rete4 nel 1990, anche se il suo esordio in tv risaliva in realtà ad anni prima, quando aveva partecipato al programma (sempre di Rete4) M'ama non m'ama dove era stata fotomodella e aveva partecipato al programma sportivo Milan-Inter, in onda su Telenova. Poi aveva avuto un ruolo nella serie Licia dolce Licia, con protagonista Cristina D'Avena, per poi prendere parte come valletta al gioco di Rai2 Conto su di te. E oggi, che fine ha fatto? (Continua a leggere dopo la foto)

Emanuela non pare essersi buttata troppo giù dopo aver lasciato il mondo della televisione e anzi, si è mostrata solare e spensierata come non mai negli ultimi scatti che l'hanno vista protagonista. La Folliero è stata immortalata a 53 anni sfoggiando in spiaggia un fisico da urlo: a condividerle è stata la diretta interessata, chiedendo ai fan se a loro giudizio la prova costume fosse o meno superata. Ovviamente, la risposta da parte degli utenti è stato alquanto prevedibile. (Continua a leggere dopo la foto)

La pioggia di commenti ha virato infatti in maniera molto decisa verso il sì. Un super corpo in perfetta forma complice una costante attività fisica e attenzione al cibo per la bella showgirl. Emanuela ha lasciato il ruolo di annunciatrice, ma continuerà il suo lavoro a Mediaset, come lei stessa ha ricordato in altri post su Instagram. Proprio in questi giorni sta lavorando a nuovi progetti che la vedranno impegnato nelle reti del Biscione in autunno.

Emanuela Folliero, la notizia ‘choc’. Pubblico senza parole. La tristezza è davvero tanta