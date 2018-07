È ormai il “simbolo” di Temptation Island: Filippo Bisciglia, conduttore del reality estivo di Canale ideato da Maria De Filippi. La formula del reality è sempre la stessa, non è mai cambiata negli anni e l'ex concorrente del Grande Fratello fa parte della famiglia fin dalla prima edizione. Protagoniste del programma sono 6 coppie divise per 21 giorni in due villaggi: quello delle ragazze (con i tentatori) e quello dei ragazzi (con le tentatrici). Le coppie partecipano per mettere alla prova le loro relazioni, ma sotto questo punto di vista come se la cava Filippo? Il conduttore di Temptation Island ormai fa coppia da anni con Pamela Camassa, 34 anni, showgirl, modella e attrice italiana, terza classificata al concorso Miss Italia 2005, edizione poi vinta da Edelfa Chiara Masciotta. Pamela Camassa e Filippo Bisciglia stanno insieme da più di dieci anni ed è un amore sempre più forte. Una coppia che cerca sempre di rinnovarsi, lontana dal gossip e dal mondo dello spettacolo: "A lei chiedo spesso di impegnarsi ad essere più donna", ha dichiarato in una intervista recente a Vero Tv perché dice "è importante, specialmente in un legame longevo come il nostro, mantenere sempre vivo il rapporto". (Continua a leggere dopo la foto)



Tra i due le differenze di certo non mancano: "Sono un rompiscatole, un perfezionista. Deve essere tutto in ordine, tutto preciso, anche sul lavoro: sono un secchione. Sono anche un istintivo e alcune volte troppo buono. Pamela? Zero! Lei è una zingarella". Pamela viene da Prato e il suo esordio nel mondo della televisione risale al 2000. La Camassa ha infatti preso parte al film Via del corso di Adolfo Lippi. Dopo la sua prima esperienza cinematografica, ha ricevuto una grandissima soddisfazione. Nel 2002 è stata infatti eletta ‘Miss Mondo Italia’. La ragazza avrebbe potuto prendere parte a Miss Mondo nello stesso anno, ma ha poi rinunciato per protesta. Il paese che ospitava l’evento era la Nigeria e lei non approvava assolutamente il mondo in cui le donne venivano trattate in quei luoghi africani. In tv arriva ufficialmente del 2005, quando diventa valletta di Carlo Conti in I Raccomandati.

Nelle sue tante partecipazioni, emerge anche quella a Ballando con le Stelle nel 2006 e l’anno seguente è stata concorrente dello stesso talent nella versione ucraina. Nel 2008 affianca Carlo Conti nel condurre la prima edizione de ''I migliori anni'' su Rai 1 e nel successivo autunno è tra i concorrenti della terza edizione del reality show ''La talpa'' su Italia 1. Ha preso parte anche ai film Un'estate al mare (2008) di Carlo Vanzina e Cenci in Cina (2009) di Marco Limberti. Nel 2009 ha condotto Poker for Charity su La 7. Nel 2011 torna su Rai 1 come una delle concorrenti della prima edizione Attenti a quei due - La sfida, gareggiando per Max Giusti: in seguito è stata di nuovo concorrente di quel programma anche nella seconda edizione, in onda nell'inverno 2012, condotta da Paola Perego.

Nell'autunno 2012 partecipa come concorrente alla seconda edizione di Tale e quale show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, diventando una dei personaggi-rivelazione secondo la critica e quindi ha partecipato allo spin-off torneo dei campioni e alla puntata speciale I Duetti. Nell'inverno 2013 è stata co-conduttrice della sesta edizione de I migliori anni su Rai 1, mentre nell'estate del 2014 è nel cast del programma comico-sportivo Maxinho do Brazil su Rai Sport 1. Pamela Camassa è alta 1.78 cm e pesa circa 57 kg.

Filippo Bisciglia: età, altezza, peso e fidanzata. Chi è il conduttore di Temptation Island