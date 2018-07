A Temptation Island il pubblico non ha avuto dubbi sin dalla prima puntata su Oronzo, il fidanzato di Valentina. Le sue frasi e i suoi apprezzamenti pesanti gli hanno subito valso l'antipatia del popolo del web, che non ha gradito il riavvicinamento con Valentina avvenuto nel corso della seconda puntata. Lei l'aveva mollato dopo aver visto certi video, ma poi lui si è scusato e sono usciti dal programma insieme. Uscito Oronzo, ecco che gli utenti hanno trovato un altro bersaglio. È Michael, il fidanzato di Lara. La coppia ha deciso di partecipare a Temptation per dare una svolta al loro rapporto, definito stanco dopo tanti anni insieme. Si erano anche promessi, però, di non rivelare un vecchio tradimento di lui. Promessa che Lara ha disatteso in una chiacchierata con uno dei tentatori del villaggio delle ragazze in cui si lamenta della storia con Michael. "Ho fatto una cavolata, lui mi è sceso – ha confidato Lara - Gli preparo da mangiare, lavo, stiro, cucino e non ricevo alcuna attenzione. Ho scoperto una cosa prima di venire qua. Ho promesso che non lo avrei mai detto ma lui mi ha tradito due volte. L'ho scoperto prima di venire qui". (Continua dopo la foto)

La confessione di Michael! #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: Lug 16, 2018 at 1:34 PDT

Al momento del falò, poi, Lara ha visto dei video in cui Michael sembra approfondire troppo la conoscenza con Lisa, una delle tentatrici: non ci ha visto più e ha promesso vendetta quando ha sentito dubbi e lamentele. "Non so se è solo abitudine, se voglio lei o solo una persona intorno – diceva Michael alla single - Non sono uno che sa stare da solo. Mi annoia, non ho più voglia di andare a letto con lei. Un caro amico si è allontanato da me a causa di questa situazione. Mi aveva detto che lei è furba, che non c'entrava nulla con me e che mi stavo legando a una persona che mi avrebbe fatto perdere tempo".

Ed ecco la Lara furiosa: "Sono schifata, sono venuta qui per vedere come si comporta e lui mi dipinge in questo modo? Un uomo deve assumersi le sue responsabilità. Non ho parole, provo solo schifo". Arriva poi il falò dei fidanzati, dove Filippo Bisciglia mostra a Michael il video in cui Lara parla del tradimento che si erano ripromessi di non rivelare in tv. "Io sono pieno di difetti, ho fatto i miei errori, lei dice che sono pesante, ma lo siamo entrambi. Se io faccio una promessa la mantengo", ribatte lui.

Cioè fatemi capi a Micael rode solo perché Lara ha detto che l'ha tradita? E SI GIUSTIFICA PURE PERCHÉ LARA SI RIFIUTAVA DI ANDARE CON LUI? MA È PEGGIO DI ORONZO PEGGIO#TemptationIsland — Maiunagioia. (@thewhitewolf95) 16 luglio 2018

Non è che tu la tradisci perché non te la dà, è che non te la dà perché la tradisci. #TemptationIsland — Nala ️‍ (@NalaTheDork) 16 luglio 2018

Vorrei un attimo concentrarmi sul fatto che lui le vieta anche di postare loro foto sui social #TemptationIsland — clara (@ravenclairee) 16 luglio 2018

LUI L’HA TRADITA PERCHÉ LEI NON GLIELA DÀ DA MESI CENTODICIOTTOOOOOOOOOOOO E NON CI VA A LETTO PERCHÉ LUI L’AVEVA TRADITA PER LA PRIMA VOLTA

A I U T O #TemptationIsland — (@portamjviia) 16 luglio 2018

possiamo smetterla di giustificare i tradimenti con frasi come "non veniva più a letto con me" per favore? non metto in dubbio che questo metta a dura prova la relazione, ma se tu sbagli LO SBAGLIO LO HAI FATTO TU PERCHÉ ERI CONSAPEVOLE DELLE TUE AZIONI #TemptationIsland — bb; (@exoticaels) 16 luglio 2018

E ancora: "Avevamo promesso di andare oltre l'errore che c'è stato recentemente, perchè non era importante. Mi vergogno di quello che ho fatto". Poi gli scappa una frase che è subito rimalzata in rete facendo infuriare tutti : "È da novembre che non viene a letto con me, quando la tua donna ti rifiuta in continuazione, cadi volentieri". I post apparsi su Twitter appena Michael pronuncia quest'ultima frase la dicono lunga: tutti contro di lui.

"Allucinante!". Temptation Island, Oronzo e Valentina: la reazione è immediata. Succede tutto durante la puntata