Se c'è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico, allora quella è Alessia Marcuzzi. Bella, brava, simpatica e divertente, super Alessia è da anni padrona di casa all'Isola dei Famosi. Quest'anno ha avuto a che fare con un'edizione particolarmente turbolenta, ma nonostante tutto ha saputo tenere testa ai vari scandali, accuse e dichiarazioni pesanti che per circa tre mesi hanno invaso giornali e piccolo schermo. È stato un anno lavorativo intenso, quindi ora il meritato riposo. Anche la Marcuzzi si gode le vacanze e, come moltissime sue altre colleghe, non manca di aggiornare i follower di Instagram con scatti, filmati e Storie in cui esplode tutto il suo fascino. Prima di partire, in realtà, Alessia era in lizza tra le possibili conduttrici di Balalaika, il nuovo format Mediaset dedicato ai Mondiali di Russia 2018 che fino all'altro giorno, quando è andata in scena la finale tra Francia e Croazia, hanno condotto Ilary Blasi e Nicola Savino con la partecipazione di vari personaggi televisivi tra cui Belen Rodriguez. (Continua dopo la foto)

Alessia ha rinunciato a Balalaika perché, come detto al settimanale Oggi, si voleva dedicare alla sua famiglia. “Sarò una donna emotiva, forse incosciente e poco lungimirante, ma da mamma non me la sono sentita – ha confidato alla rivista - I papà dei miei due figli fanno lavori molto impegnativi che spesso li portano a essere lontani da casa. Non sono riuscita a lasciare mia figlia da sola. Questa scelta forse non sarà compresa da tutti. È una decisione presa con il cuore e con molta fatica. Peraltro la polmonite di mio figlio Tommy mi avrebbe costretto comunque a rinunciare al progetto. Mai lo avrei lasciato convalescente a casa da solo. Diciamo che il destino e gli eventi hanno deciso per me”. (Continua dopo la foto)

Niente Balalaika, dunque, sì alle vacanze in famiglia ma tenendo aggiornati i suoi fan. E francamente a vederla in costume, Alessia, che ha 45 anni e ha avuto due figli, sembra proprio aver fatto un patto col diavolo. Non ha nulla a che invidiare alle colleghe molto più giovani: che fisico bestiale! Su Instagram tra scatti in bikini, balletti e pose ammiccanti, a ogni post la conduttrice dell'Isola manda in delirio il popolo della rete.

Direttamente da Formentera, 'buen retiro' dove è volata con i suoi e molto in voga tra i vip, ecco una delle ultime foto a dir poco mozzafiato. Anche Alessia cede al cosiddetto 'bikini bridge', il trend fotografico che da anni va fortissimo sui social. Una moda che è esplosa 4 anni fa e si riferisce a quello spazio (il ponte, appunto) che si crea tra il bordo dello slip e l’anca. Beh, inutile sottolinearlo: valanga di like e di commenti per il fisico statuario della Marcuzzi in questa posa sexy.

