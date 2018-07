È arrivata come una dama del mare per sostenere l’amica Ida Platano in crisi con Riccardo Guarnieri. Cappello bianco e vestito svolazzante, Gemma Galgani è sbarcata a Temptation Island in un momento molto difficile per l’amica e dama del trono over conosciuta nel salotto di Uomini e Donne. Gemma non ha esitato a mettersi in viaggio per raggiungere Ida e offrirle tutto il suo sostegno e i consigli. I rapporti con Riccardo sono sempre più tesi, il loro fidanzamento dura da sette mesi ed è molto fresco - forse per questo soggetto a più timori e insicurezze. Lui non ha paura di mettersi in gioco e trasferirsi, eventualmente, a patto che possa fidarsi della persona coinvolta: con Ida sembra non essere più così, la sua gelosia opprime Riccardo e lo spinge invece a cercare la compagnia di Stefanì. Questo fa soffrire Ida, che nonostante le delusioni subite a causa sua è ancora troppo innamorata. Un video mostrato a Ida la fa crollare e lì, nel momento delle lacrime in solitudine, arriva a consolarla la dama del mare Gemma Galgani. (Continua a leggere dopo la foto)



“Che regalo la mia Gemma – ha detto Ida tra le lacrime abbracciandola a lungo – non potevate farmi un regalo migliore”. E di fronte ai dubbi e alle incertezze, Gemma riesce a dare a Ida la forza di andare avanti: “Devi farcela, te l’ho sempre detto anche in studio, devi avere delle risposte altrimenti resterà sempre qualcosa che non hai capito fino in fondo”. "Ti può far male, è vero, ma devi farcela". Alla fine, per consolarla, le regala anche un peluche al quale guardare nei momenti più difficili.

"Un peluche, come le ragazzine. Lo chiamiamo Amore". Ida la abbraccia con forza e le confessa tutte le sue perplessità mentre Gemma le consiglia di avere pazienza perché "come ben sai ci sono passata prima di te". Il riferimento di Gemma Galgani è chiaro: la dama si riferisce alla storia avuta con Giorgio Manetti che, anche a Temptation Island, è nei suoi pensieri. Nel frattempo su Twitter i telespettatori si sono lasciati andare con critiche nei confronti della produzione che ha scelto proprio Gemma per consolare Ida. Molti hanno trovato la sua entrata in scena poco convincente.

“Davvero, complimenti vivissimi alla redazione di Temptation Island per questa improvvisata di Gemma. Mai fu toccato fondo più basso di questo!”, è uno dei tantissimi tweet lanciati durante la messa in onda della trasmissione. E ancora: “Incommentabile”. Il pubblico di Canale 5 è convinto che Gemma sia l’ultima persona che può dare consigli, visto quanto è accaduto a lei a Uomini e Donne. ''Perché chiamare Gemma?'', si sono chiesti in tanti. Insomma, per la maggior parte dei telespettatori dietro all'ingresso di Gemma potrebbe esserci qualcosa.

“Ma che ti sei fatta?!?”. Temptation Island: arriva Gemma Galgani, ma sembra un’altra