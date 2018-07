Temptation Island, via alla seconda puntata. Filippo Bisciglia riassume la settimana appena trascorsa e i primi due protagonisti, proprio come sostenevano le anticipazioni, sono Oronzo e Valentina. Lunedì scorso avevamo visto un falò anticipato della coppia insieme da 10 anni. Si era concluso con l'uscita di lei dal programma. Da sola. Quindi la decisione di lui, pentito dai suoi atteggiamenti al villaggio delle ragazze e in generale di quelli con la sua fidanzata, di chiedere alla produzione del reality un nuovo con Valentina. Comincia con questo ulteriore falò la seconda puntata di Temptation Island, con Oronzo evidentemente provato. Ammette i suoi sbagli di fronte a Filippo Bisciglia: "Voglio chiederle scusa per tutte le cose che ho fatto. Quando è andata via è stata durissima. Voglio stare con lei e darle attenzioni. Basta con l'orgoglio. Voglio tornare a dormire con lei la sera. Mi sento malissimo ma sono pronto a parlare con lei. Voglio dirle tante cose". (Continua dopo la foto)



Oronozo sta male, ma Filippo lo avverte che la palla ora passa solo e soltanto a Valentina che, a sua volta, deciderà se accettare o meno di rivederlo. Valentina non si vede, Oronzo è disperato. È un'attesa sfiancante. Ma poi, convinto che non verrà all'appuntamento, scoppia persino a piangere di fronte alla telecamera. Dopo qualche minuto, però, ecco che arriva lei. Oronzo tira un sospiro di sollievo, ma dura poco. Sono di nuovo lacrime.

"Ti chiedo scusa per tutto quello che ho fatto e per tutte le volte che non ti ho detto che ti amo – le dice - Per me Temptation è iniziato quando mi hai detto no, ci ho battuto la testa tutte le notti. Voglio tornare a dormire a casa tua”. E ancora: “Sei la donna della mia vita. Scusami per il male che ti ho fatto in questi 10 anni. Ti ho mancato di rispetto, ma ti amo troppo. Sono stato malissimo". Lei ha paura che una volta tornati a casa cominceranno i problemi ma lui si dice strasicuro stavolta: “Ho sbagliato in tutto ma non lo farò più. Sei la mia vita, non ho altro. Ti chiederò scusa tutti i giorni, ho combinato un casino e non te lo meriti".

le donne come valentina meritano uomini come oronzo. #TemptationIsland — laura sole 🍭🍬 (@01roberti) 16 luglio 2018

Valentina quest'anno la polla sei tu. #TemptationIsland — VIPerissima (@Viperissima_) 16 luglio 2018

Secondo me sto Oronzo è ricco sfondato altrimenti non si spiega #TemptationIsland — elena (@cuorelento) 16 luglio 2018

Ogni anno in quel tronco di legno la dignità di una donna va a puttane. #TemptationIsland — ele (@bluesuol) 16 luglio 2018

MA CON QUALE CORAGGIO PERDONI UN UOMO CHE TI HA TRADITA PER 10 ANNI OOOOOH #TemptationIsland — Melissa. (@melixcambianica) 16 luglio 2018

Ah Valentì: che delusione.

Ci avevo sperato.

E poi dicono che noi donne “c’è le andiamo a cercare”. Ah Valentì te lo sei andato pure a riprendere sto StOronzo. Eddaje sveglia però! #temptationisland — Alice Venturi (@AlicelikeAudrey) 16 luglio 2018





Finiti sfogo e promesse, Valentina si prende qualche minuto per pensare. Suspense e poi torna. Tra le braccia di Oronzo: "Ti dò un'altra possibilità", lui la interrompe per baciarla e continua a piangere: "Che coglione sono stato! Ho bisogno solo di te, ti amo”. Il pubblico social, però, non gradisce questo happy ending. Anzi. Su Twitter si accavallano messaggi al veleno. “Ogni anno in quel tronco di legno la dignità di una donna va a puttane”, scrive un utente. E ancora: “Valentina mi è 'scaduta come un latte'”, “Valentina quest'anno la polla sei tu”, “Le donne come Valentina meritano uomini come Oronzo”, “Ah Valentì: che delusione. Ci avevo sperato”.

"Ma che ti sei fatta?!?". Temptation Island: arriva Gemma Galgani, ma sembra un'altra