Il Wind Summer Festival non è l'unico evento musicale in tv dell'estate 2018. Prossimamente Italia 1 trasmetterà Battiti Live 2018, la serie di concerti gratuiti che si tengono nelle principali piazze del Sud Italia. Giunto alla 16esima edizione il programma, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, è trasmesso in diretta su Telenorba e Radionorba TV (canale19 del digitale terrestre e 730 di Sky). I concerti si sono svolti e si svolgeranno nelle 5 domeniche di luglio a Ostuni, Lecce, Andria, Melfi e Bari ed ecco gli artisti: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Ultimo, Ghali, Gabry Ponte, Capo Plaza, Betta Lemme, Giusy Ferreri, Takagi & Ketra, Gue Pequeno, Elodie, Michele Bravi, Emma, Noemi, Mihail, Dolcenera, Luca Carboni, Mario Biondi, Dear Jack, Anna Tatangelo, Lorenzo Fragola, Emis Killa, Shade, Annalisa, Benji e Fede, Briga, Irama, Einar, Biondo, Enrico Nigiotti, Bianca Atzei, Le Vibrazioni, Thomas, Lost Frequencies, Carl Brave, Francesca Michielin e The Kolors. (Continua dopo la foto)



Se su Canale 5, dunque, la reginetta è Ilary Blasi, su Italia 1 vedremo Elisabetta Gregoraci che, dopo la separazione da Flavio Briatore, dà priorità assoluta al figlio Nathan Falco (e infatti per lui è rimasta a vivere a Montecarlo) e secondo Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, sta ricevendo numerose proposte di lavoro. Si vociferava qualche settimana fa anche di una sua partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip ma, soprattutto, si mormorava che l'ex marito le avesse proibito di sbarcare al reality di Canale 5.

Peccato che dopo quelle voci, letteralmente esplose su tutti i giornali, Briatore abbia fatto chiarezza e detto al settimanale Visto che in realtà non ha mai parlato con Eli del reality, dunque non ci sarebbero stati né il modo né il bisogno di sollevare la questione: "Non è vero che ho vietato il Grande Fratello a Eli, e non credo voglia farlo. Mai chiesto a me nella maniera più assoluta. Non capisco certe voci. Lei non me ne ha mai parlato".





Ora, che la Gregoraci sia divina non c'è ombra di dubbio. Ha un fisico spettacolare, l'abbiamo visto anche nelle ultime foto social in costume da bagno. Ma gli ultimi post, relativi appunto al Battiti Live 2018, hanno mandato in delirio il popolo della rete. Perché Eli, 38 anni, sexy come non mai con indosso un abitino di jeans molto ridotto con uno spacco laterale fatto di catene dorate. Domanda: ma gli slip? A occhio nudo non si vedono. E i fan sono impazziti. Letteralmente impazziti alla vista della Gregoraci così. I like e i commenti (e i complimenti) non si contano.

