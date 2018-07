Dalle anticipazioni di Temptation Island 5 sappiamo che sbarcherà in Sardegna Gemma Galgani, la dama torinese che da più di tre anni 'domina' il trono over di Uomini e Donne. Sappiamo da tempo del suo arrivo al villaggio in Sardegna dove si svolge il docu-reality di Canale 5 e prima che uscissero le foto di quel momento sul settimanale Chi si pensava che Gemma fosse una delle concorrenti dell'edizione 2018. Nient'affatto: la Galgani è a Temptation per consolare Ida. Chi segue Uomini e Donne conosce bene Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che oltretutto sono i ‘famosi’ di questa edizione di Temptation Island appena iniziata. Lei, 37 anni, parrucchiera con un figlio e lui, 39 anni, operaio di Taranto, si sono conosciuti e innamorati al trono over sette mesi fa circa e ora testano la solidità del loro rapporto nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Stanno insieme da poco, mentre le altre coppie sono più rodate anche se più giovani, e i presupposti che il loro amore finisca con Temptation già ci sono. (Continua dopo la foto)

Lo dicono certi indizi social, nulla di più, e ora sappiamo anche perché, come anticipato tempo addietro, Gemma Galgani è 'dovuta' intervenire in soccorso di Ida al villaggio sardo dove è stato allestito il set della trasmissione. "Sono volata da un'amica, con Ida ero in debito di amicizia – raccontava qualche settimana fa Gemma a Chi - Lei mi è stata molto vicino quando sono stata lasciata. Adesso era il momento che arrivassi io, stava male e io c'ero. Poche parole, ci siamo abbracciate, pochi consigli, solo quei gesti di cui un'amica ha bisogno quando mette in discussione la sua coppia. Questo format non ammette bugie e mostra le debolezze di tutti".

Ovviamente quello che si sono dette nel dettaglio Gemma e Ida lo sapremo durante la puntata di Temptation, ma nel frattempo circolano in rete i primi video di quell'incontro sulla spiaggia tra le due protagoniste di Uomini e Donne. Come si notava anche dagli scatti di Chi, Ida è finita in lacrime. Aveva proprio bisogno di un'amica a quanto pare. Ma concentriamoci su Gems perché, scrive Velvet Gossip, è apparsa diversa agli occhi dei fan. Diversa da quando è in studio, a Uomini e Donne.





“Guardate che faccia!” è la frase che ricorre più e più volte tra i commenti al video dello sbarco di Gemma in Sardegna, video rilanciato un po' ovunque su Instagram. Tutta di fucsia vestita, con un cappellone di paglia in testa, la ex di Giorgio Manetti sembra dimagrita, stanca e pure spettinata. Un'altra, rispetto alla Gemma impeccabile e sempre in ordine che siamo abituati a vedere, scrive Velvet. Saranno state proprio le delusioni d'amore, quelle con Giorgio in primis, a lasciare i segni anche sul suo aspetto?

