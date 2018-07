Uno dei programmi storici dei palinsesti italiani, acclamatissimo dal pubblico e fonte di ispirazione per tantissimi format negli anni a venire. E che ora si prepara a tornare di nuovo in onda sui canali Rai: dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi, infatti, la presentazione dei palinsesti per la stagione che verrà ha confermato l'approdo sul piccolo schermo di Portobello. Alla guida lei, una delle conduttrici più amate del nostro Paese, Antonella Clerici. E fin qui, verrebbe da dire, nulla di nuovo. L'indiscrezione di queste ultime ore riguarda invece la persona scelta per essere al fianco dello storico volto de La Prova del Cuoco: si tratterebbe, secondo quanto scritto dalla testata TvBlog, di Carlotta Mantovan, moglie di quel Fabrizio Frizzi scomparso da poco e mai dimenticato dagli italiani, da sempre molto affezionati alla sua figura. Stando a quanto si legge sul sito, l'annuncio ufficiale dovrebbe nel giro di pochi giorni. (Continua a leggere dopo la foto)

"Il volto di cui parliamo sarà quello di Carlotta Mantovan - si legge infatti su TvBlog - che quindi approda in Rai non solo in Tutta salute, il programma del mattino di Rai3 condotto dal buon Michele Mirabella e di cui proprio questa testata ha dato conto in anteprima, ma anche in Portobello". Se la notizia fosse confermata, la moglie di Frizzi andrebbe a raccogliere l'eredità di Renèe Longarini, la mitica coordinatrice del "Centralone" del mercatino del venerdì. (Continua a leggere dopo la foto)

"Carlotta Mantovan - conclude infatti la testata - sarà dunque la coordinatrice del nuovo centralone della nuova serie di Portobello. La moglie di Fabrizio Frizzi si occuperà di raccogliere le telefonate del pubblico che vorrà intervenire al programma, oltre che ovviamente gli interventi dei telespettatori dal web e dai social. Una bella notizia che sicuramente farà felice anche il pubblico e i fan di Fabrizio Frizzi, conduttore Rai scomparso lo scorso aprile". (Continua a leggere dopo la foto)

La Clerici è stata uno dei personaggi TV più scossi dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, per l'amicizia che la legava a lui e alla stessa Mantovan. Quest'ultima, sposata con il conduttore dal 2014 ma insieme a lui dal 2002, è anche madre della piccola Stella nata nel 2013. Alla morte del marito in tanti si erano chiesti quale sarebbe stato il loro destino, e se l'azienda in cui Frizzi ha osservato per decenni un servizio prezioso sarebbe intervenuta.

Carlotta Mantovan: non si parla d’altro. La moglie di Fabrizio Frizzi è sulla bocca di tutti