Avrà pure posato il microfono e staccato dagli studi televisivi, ma i fansnon sentiranno di certo troppa nostalgia. Sui social Barbara D’Urso è inarrestabile. Una vera ‘web star’ da quando è andata in vacanza da Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Dopo un anno impegnativo, la conduttrice stakonovista per eccellenza è a riposo, ma ha decisamente spostato l’attenzione su Instagram, dove tra un promo e un altro delle sue trasmissioni, si diletta a dispensare ricette (quella del ‘caffeuccio’ del pomeriggio ha totalizzato più di 550mila visualizzazioni) e deliziare i follower con scatti ‘vintage’. Ecco, allora, Carmelita in versioni inedite. È spuntata, per fare un esempio, una foto dal set di Orgoglio in cui Carmelita era vestita da crocerossina. Ancora, l’altro giorno la D’Urso ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi la fotografia di quando, da bambina, la mamma l’accompagnava a danza. Avrà avuto 5 o 6 anni ma era già un’appassionata di ballo, come i suoi fan sanno bene visto che ancora oggi, a 61 anni, prende lezioni prima di entrare negli studi di Pomeriggio 5. (Continua dopo la foto)

E che dire dello scatto “di qualche anno fa” ripostata dall’account di Rita Dalla Chiesa? Le due conduttrici in quell’occasione indossavano lo stesso tailleur blu di Gai Mattiolo, come sottolinea Barbara nella didascalia. E poi il video con Mara Venier. Nella clip la ‘zia Mara’ la mette un po’ in difficoltà chiedendole se è vero che è fidanzata con Alberto Mezzetti, il vincitore del Grande Fratello. Un pettegolezzo, questo, che va fortissimo di questi tempi.

Carmelita, un po’ spiazzata dalla domanda ‘scomoda’ dell’amica e collega, ha tagliato corto: "Ma allora sei cretina?". Poi grosse risate. Uno degli ultimi post di Barbarella, però, ha diviso molto i suoi fan. La conduttrice ha postato su Instagram un video comico in cui, con indosso una salopette di jeans, interpreta una teenager che parla verosimilmente con un amico: “Tu puoi uscire la sera - chiede - a me papà non fa uscire”. E poi inizia a ballare sul letto.

“Carmelita in versione teenager”, come scrive lei nella didascalia del post, stavolta ha raccolto critiche e insulti feroci. C’è sempre chi apprezza la sua ironia, figurarsi, ma per molti la situazione le sta sfuggendo di mano. "Imbarazzante. Così rimani zitella”, scrive qualcuno. E un altro: “A 61 anni rasenti il ridicolo”. Ancora: “Per curiosità: i tuoi figli ti stanno guardando?”; “Riprenditi, hai 60 anni!”; “Fossi in te mi vergognerei”.

