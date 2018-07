“Ci saranno loro”. Temptation Island Vip: svelata la terza coppia 

La versione vip di ''Temptation Island'' è alle porte. Nonostante sia iniziata solo da una settimana la versione classica del format, il reality di coppia nella nuova versione vip si appresta ad iniziare. Le registrazioni dovrebbero essere fatte verso agosto e la messa in onda è prevista per settembre. Su chi ci sarà al timone del programma, dopo molto vociferare, non ci sono più dubbi: Simona Ventura tornerà a condurre una trasmissione di vip. L’annuncio è stato dato dalla conduttrice con un post pubblicato sulle sue pagine social. Super Simo, che su Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae negli studi di Temptation Island con indosso un abito scintillante e uno sguardo grintoso ha scritto: “Ora lo posso dire con orgoglio a settembre sarò con voi con la versione VIP. Non vedo l’ora!”. Per Simona Ventura si tratta di una vera e propria rivincita, arrivata dopo una lunga lontananza dalla televisione, il crollo psicologico all’Isola dei Famosi (dove era approdata da concorrente) e le cattiverie sul suo conto. (Continua a leggere dopo la foto)



A credere in lei è stata soprattutto Maria De Filippi, che con la sua casa di produzione, la Fascino, le ha affidato la guida di ''Selfie – le cose cambiano'' e in seguito l’ha scelta per prendere parte alla giuria di Amici. Ma passiamo al cast. Secondo i rumors, al momento le coppie certe sono due, quella formata da Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, freschi di ''Uomini e Donne'' e Oscar Branzani e Eleonora Rocchini, anche loro noti per aver partecipato al dating show di Maria De Filippi. Il sito BitchyF lancia anche l'indiscrezione sulla terza coppia che entrerebbe in 'gara'. Si tratta di Stefano Laudoni e Valentina Vignali. Ma chi sono? Stefano Laudoni è un cestista italiano, originario di Palestrina (Roma), che ha cominciato a giocare a pallacanestro sin da giovanissimo.

La sua storia con Valentina Vignali è una delle più chiacchierate del mondo dello sport: entrambi bellissimi e atletici, hanno migliaia di follower sui social interessatissimi alle loro questioni di cuore. Laudoni è stato fidanzato dal 2016 con Valentina Vignali, anche lei giocatrice di basket e con cui ha partecipato a The Hottest Swimsuit. Nel 2017 il cestita ha lasciato la Vignali per un'altra ragazza ma i due sono tornati insieme qualche mese dopo. Il 25 marzo di quest'anno Stefano ha ufficializzato il riavvicinamento. “Ho sbagliato tanto. - ha scritto sui social pubblicando una foto che lo ritrae con la la Vignali - Forse con te ho fatto lo sbaglio più grande della mia vita: ho perso la tua fiducia. In questo breve periodo senza di te ho capito che il mio sentimento è sempre rimasto forte, è sempre rimasto lo stesso. Se oggi sono qui a festeggiare il mio compleanno insieme a te, è perché eri, sei e sarai per sempre l’unica donna che mi ha fatto innamorare veramente''.

''Da certi occhi non si può e non si deve scappare. E anche se ce ne siamo dette di tutti i colori, per rabbia, per delusione, per ripicca io continuo ad ascoltare il mio cuore. Mi sei mancata, sono stato male anche io senza di te, farò di tutto per recuperare il tempo perso, riconquistare la tua fiducia e tornare ad essere quelli che siamo sempre stati. A noi che ne abbiamo passate tante ma superate tutte. Ti amo da morire. Grazie di esistere. #happybdaytome”.

