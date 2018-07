Federica Panicucci, la regina di Mattino Cinque, dà il buongiorno ai suoi fan da Guadalupe anziché dagli studi di Cologno Monzese. Terminata la stagione del suo programma, la conduttrice è volata in vacanza, in quel paradiso che condivide con i follower di Instagram, insieme al compagno, Marco Bacini, e i due figli, Sofia e Mattia, avuti dall'ex marito Mario Fargetta. Estate 2018, destinazione Caraibi per 'super Fede', che come ci mostra dal suo account Instagram sta ricaricando le pile dopo un lungo anno lavorativo. Meritato riposo per lei, che anche quest'anno, è evidente sempre dagli scatti social, ha superato la prova costume a pieni voti. Che fisico la Panicucci! L'anagrafe suggerisce che Federica ha più di 50 anni. Gli scatti in bikini, sotto il sole dei Caraibi, invece, sembrano dire tutt'altro. Il mezzo secolo la Panicucci se lo porta davvero bene. Anzi: alla grande. E non ha nulla da invidiare a donne molto più giovani di lei. Bellissima e fisicatissima: col triangolo fantasia è davvero una bomba. Perfetta. (Continua dopo la foto)



I suoi follower, ovviamente, l’hanno riempita e continuano a riempirla di complimenti per la sua forma fisica spettacolare. "Ma perché l'età per te è un optional?! Sembri sempre una ragazzina" – si legge tra i commenti agli ultimi post - "Ammazza che fisico!", "Ecco: quando la bellezza Italiana non è volgare nessuno può competere. Bella Federica" e "Alla faccia meglio di una ventenne sempre bella Fede!". E poi, ancora, decine e decine di "Sei pazzesca", "bellissima", "meravigliosa" e "perfetta".

Appurato che la Panicucci di fisico dimostra la metà dei suoi anni, ora c’è chi si è concentrato sul viso della conduttrice con ha una carriera longeva e di grande successo. Federica, per i lettori più giovani, è sulla cresta dell’onda dalla fine degli anni Ottanta e oggi, a quasi 51 anni, è ancora uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo. Gli anni passano e se il corpo sembra non risentirne, il volto, osserva il sito Velvet Gossip, potrebbe aver subito dei ritocchini estetici.





Il sito, che pubblica anche le foto di qualche tempo fa della Panicucci, fa notare qualche cambiamento sul viso della conduttrice classe 1967. Ad esempio gli zigomi che ora sembrano più squadrati. Non solo. Velvet Gossip pone l’accento anche sugli occhi, che appaiono più tirati, “felini”, scrive. E poi focus anche sulle labbra, più gonfie, rimpolpate rispetto a un tempo.

