“Niente da fare”. Ilary Blasi, clamoroso! Ma che brutta sorpresa per i fan

Ilary Blasi è la reginetta dell’estate 2018. In tv, perché breve parentesi a Mykonos con il marito, è impegnatissima. La vedremo ancora per qualche settimana sul piccolo schermo. Il Wind Summer Festival, infatti, è stato registrato a piazza del Popolo, a Roma, dal 22 al 25 giugno scorsi ma devono andare ancora in onda due puntate. Sono in programma su Canale 5 il 23 e il 30 luglio prossimo, ma non si può certo dire che già nei primi due appuntamenti la Blasi (sul palco insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia) non abbia già fornito ‘parecchio materiale’. Dire che fosse super sexy sarebbe riduttivo, prima con il nude look (criticatissimo in rete) e poi, giovedì scorso, con gonna pencil aderente, top scollato e ombelico di fuori (outfit decisamente più apprezzato dal popolo della rete). Pazzesca. Un fisico bestiale. E poi c’è Balalaika, lo show sui Mondiali di Russia 2018 che Ilary conduce con Nicola Savino con la partecipazione di tanti ospiti tra cui Belen Rodriguez. (Continua dopo la foto)



Un programma che ha un po’ deluso, all’inizio, sul fronte ascolti. Di sicuro avrà influito anche l’esclusione dell’Italia dai Mondiali, ma si è puntato il dito anche sulla poca preparazione sul tema calcio di Ilary e Belen. L’ha ammesso la stessa signora Totti di essersi sentita “un pesce fuor d’acqua”, proprio come Belen, ha detto in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: Ogni tanto, tra una discussione sulla Var e una sul fuorigioco, ci lanciamo silenziosi sguardi di incoraggiamento…”.

Russia 2018 sta per finire e così anche Balalaika. Ma in occasione della finalissima tra Francia e Croazia è stata confezionata una puntata speciale. Al termine della partita, scrive Libero Quotidiano, Balalaika chiuderà i mondiali con una lunga diretta che arriverà fino a quasi l'una del mattino. Una maratona per Ilary Blasi e la sua squadra che dopo le prime puntate un po’ fiacche dal punto di vista dello share hanno registrato una crescita pari a circa 1 milione di telespettatori.

Fermi tutti: marcia indietro. Domenica 15 luglio per il puntatone di chiusura Ilary Blasi non ci sarà. Così scrive sempre Libero che aggiunge i dettagli. La fine dello show di Canale 5, infatti, era fissata per l'11 luglio, ma all'ultimo momento Mediaset ha deciso per la messa in onda di una puntata in più, la maratona di cui sopra. Si presuppone, dunque, che Ilary avesse già altri impegni, proprio come qualche settimana fa, quando non era in studio ma a Mykonos con Francesco Totti. Ma certo, i fan della Blasi rimarranno molto delusi dalla sua assenza.

