Temptation Island, l’indiscrezione boom: cosa succederà lunedì sera

Lacrime, liti e una coppia che scoppia: l’inizio di Temptation Island 2018è stato una montagna russa di colpi di scena. Oronzo e Valentina sono stata la coppia più commentata e amata della prima puntata di Temptation Island. La coppia è uscita dal programma da separati, ma lunedì prossimo ci sarà un nuovo falò di confronto che potrebbe stravolgere tutti gli equilibri. I due fidanzati si sono lasciati già durante la prima puntata: è stata lei a chiudere, dopo aver visto il compagno lasciarsi andare ad apprezzamenti nei confronti delle ragazze single, un atteggiamento che aveva tenuto già in passato. Ma i colpi di scena non mancano in questo reality. Infatti, viene data una seconda possibilità a Carinola, il quale può avere un altro confronto con Valentina. La De Biasi può decidere se rivedere ancora una volta Oronzo per rivedere la sua decisione. Dunque, già la seconda puntata vedrà questo colpo di scena, ma a quanto pare non sarà l’unico. (Continua a leggere dopo la foto)



Altra coppia, altro giro. Al centro dell'appuntamento in arrivo anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ‘fresca’ coppia di ‘’Uomini e Donne’. Non c'è ancora conferma, anche se l'indiscrezione parla chiaro, lunedì per i due sarà ''falò di confronto''. Le difficoltà per i due, d'altronde, sono arrivate sin da subito. Riccardo ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a mettersi in gioco a Temptation: "Sono sette mesi che ci frequentiamo, abbiamo deciso di venire qui per avere delle certezze, perché io dovrei trasferirmi. - ha fatto sapere - Mi tocca lasciare tutto, licenziarmi e lasciare il mio lavoro per stare con lei. Dopo sette mesi? Non sono sicuro...''.

Durante la prima puntata di ''Temptation Island'' Ida Platano è la prima a mostrarsi insofferente per la preferenza espressa da Riccardo Guarnieri nei confronti di un’altra donna. E sono emerse così le sue insicurezze: “Penso di non essere alla sua altezza [….] Io cerco un uomo che ami me e il mio bambino, e lui in questi 6 mesi mi ha chiesto poco del mio bambino che è la mia vita”, aveva detto in puntata. ''Lui è fisicamente al top e io non lo sono, tante paranoie che io mi faccio...'', aveva confessato ancora Ida in lacrime.

''Io, da sei mesi che sono con Riccardo, lui mi ha chiesto davvero poco di mio figlio e mio figlio è la mia vita". Questi i dubbi dell'ex dama del trono Over di Uomini e Donne. E Riccardo? Guarnieri ha tenuto a far sapere: "Sono cambiato molto negli anni. Prima reagivo diversamente ma poi ho subito un intervento delicato che mi ha cambiato la vita. A 36 anni ho scoperto di avere un problema delicato al cuore e sono stato operato d'urgenza... ora sono più equilibrato". Per sapere la decisione di Ida e Riccardo bisognerà aspettare la prossima puntata.

Ida Platano: età, altezza, figlio e peso. Temptation Island, la fidanzata di Riccardo Guarnieri