“Gianni, sei gay?”. La domanda arriva a bruciapelo. E Sperti risponde

Era piuttosto scontato che Gianni Sperti, ballerino e storico opinionista di ''Uomini e Donne'', prestandosi al gioco delle domande di Instagram, si ritrovasse nella circostanza di dover rispondere a chi gli chiede se sia gay. L’opzione “fammi una domanda” introdotta da Instagram in queste ore si sta infatti rivelando uno strumento utilissimo per gli utenti del social network che così stanno avendo l’opportunità di conoscere meglio i loro ‘beniamini’, disposti a rispondere ad ogni tipo di domanda. Dopo Elena Santarelli, Stefano De Martino, Andrea Iannone - che ha rivelato dettagli piccanti sulla sua vita sessuale - anche Gianni Sperti, popolare opinionista di Uomini e Donne, si è reso disponibile per interagire con i suoi fan che gli hanno rivolto ogni tipo di domanda, tra cui quelle sulla sua vita privata. L'opinionista ha risposto anche alle domande relative a ''Uomini e Donne'', il programma condotto da Maria De Filippi che lo vede da anni vestire i panni dell'opinionista. (Continua a leggere dopo la foto)



I follower hanno iniziato da una delle storie più chiacchierate delle ultime settimane, quella tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroisanni. Sperti ci ha mai creduto? La risposta è fulminante: un secco ''no''. E con Nilufar Addati è ancora adirato per il caso Stefano Guglielmini? “Non ci penso, sono in vacanza”, ha risposto l'ex ballerino. Poi si è passati alle notizie sui tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne. L’opinionista non ha rivelato alcun nome, ma ha una certezza: “Una persona onesta”.

C’è stato anche chi ha voluto sapere se rifarebbe la ''Talpa'', il reality condotto da Paola Perego e che si vocifera potrebbe presto tornare in televisione. “Di corsa!”, ha esclamato nostalgico l’opinionista di ''Uomini e Donne''. Ma la curiosità dei follower di Gianni Sperti non si è limitata alle questioni televisive. In molti, e ovviamente c'era da aspettarselo, hanno chiesto a Gianni Sperti delucidazioni sulla sua vita privata. Il ballerino, com’è noto, è single e dopo il matrimonio naufragato con Paola Barale, sembrerebbe non aver più trovato l’amore.

L’occasione, dunque, è stata ghiotta per chi gli ha scritto a bruciapelo: “Sei gay”. “È un complimento”, è stata la replica del ballerino che, a chi ha insistito chiedendogli “Sei omosessuale o etero?”, ha risposto ancora: “Sessuale“. Infine, restando sempre in tema ‘vita privata’, Gianni Sperti ha spiegato a modo suo, senza troppi giri di parole, come mai sia ancora single: “Tanti corpi e poche teste”. E in tanti, visto il tentennare dell'opinionista, si sono fatti la propria idea.

