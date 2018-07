“L’ha rifatto!”. Ilary Blasi, non ce n’è per nessuna: sale sul palco e lo notano tutti

A Balalaika sono fioccate critiche, anche per il look, e anche al Wind Summer Festival i commenti sui suoi outfit piovono a ogni puntata. Stiamo parlando di Ilary Blasi, ovviamente. La regina di questa estate 2018 in tv. Nello show di Canale 5 dedicato ai Mondiali di Russia che conduce insieme a Nicola Savino, la signora Totti ha fatto discutere anche nell’ultimo appuntamento andato in onda, quello di mercoledì scorso, dopo il partitone Croazia-Inghilterra. In quell’occasione Ilary si è presentata con una tuta nera con maniche a pipistrello e una profonda scollatura sulla schiena. Tanti, sui social, l’hanno criticata. Qualcuno ha persino fatto notare: "Nessuno le dice che è vestita in modo osceno?". La scelta del look, insomma, non è piaciuta a tutti. Come sempre, ultimamente. Al Wind Summer Festival, invece, a quanto pare sono trasparenze e nude look i punti fermi della ex Letterina di Passaparola che ora è diventata una delle conduttrici di punta di Mediaset. (Continua dopo la foto)



Le puntate, 4 in tutto, sono state registrate a piazza del Popolo, a Roma, dal 22 al 25 giugno scorsi e in tv le abbiamo viste solo due per il momento, quelle del 5 e del 9 luglio. Le prossime sono attese, sempre su Canale 5, il 23 e il 30 del mese in corso ma diciamo pure che già nei primi due appuntamenti la Blasi (sul palco insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia) ha già fornito ‘parecchio materiale’. Una certezza: Ilary è davvero una bomba sexy. E i look già sfoggiati nelle prime puntate che abbiamo già visto in onda ha anche lasciato poco all’immaginazione.

Il 5 luglio scorso aveva lasciato tutti senza fiato con quell’abito nude ricoperto di paillettes che lasciava intravedere la biancheria intima. Un look audace completato da una coda di cavallo alta che le stava una meraviglia. Secondo giovedì del mese, seconda puntata: Ilary lo rifà. Nel senso che dà di nuovo il meglio di sé in fatto di sensualità e femminilità. E si scopre.

Per il secondo appuntamento gonna e top stavolta. L’outfit, firmato Norma Kamali, le calzava a pennello. Gonna aderentissima a vita alta, a matita e lievemente drappeggiata abbinata a un top scollato e con pancia a vista. Perfetto per mettere in risalto l’abbronzatura. Capelli sciolti stavolta, con tanto di extension. Un completo super aderente che non le ha impedito di lanciarsi in un balletto sulle note reggaeton della hit di Sofia Reyes. Super, super sensuale. Aspettiamo la terza serata. Come ci stupirà Ilary?

