“Proprio ora… Non è giusto”. Lino Banfi, le parole strazianti per la moglie Lucia

“È difficile far sorridere quando si ha una persona cara che non sta bene. Mi sposto eccezionalmente, perché voglio stare vicino a mia moglie: il valore della famiglia viene prima di tutto”. Era iniziata così, due anni fa, la confessione di Lino Banfi, il popolare comico diventato il “nonno d’Italia” grazie al serie ‘Un medico in famiglia’. Un dolore che Lino sta combattendo giorno dopo giorno senza sosta al fianco della moglie. Lino Banfi e Lucia Zagaria sono sposati da ben 54 anni, ma in realtà stanno insieme da 64 anni. Lui aveva appena 15 anni e Lucia 13. Per l’attore è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Banfi ha infatti raccontato che un suo amico gli aveva detto: “C’è una bella ragazzina che tutti i giorni viene qui a comprare filo e cotone per rammendare“. Allora l’attore si recò dalla giovane Lucia dicendo: “Signorina, ti devo parlare“. Lei allontanò l’attore in modo non proprio gentile e allora Banfi capì che era la donna della sua vita. (Continua dopo la foto)

In seguito i due hanno deciso di fare la classica fuitina, sposandosi “scappando da tutti e senza soldi”. Il padre di lei, infatti, non era d’accordo. Ma i due hanno deciso comunque di celebrare le nozze di nascosto alle 6 di mattina del 1 marzo 1962. Il loro motto a inizio matrimonio era infatti: “Il destino è questo, Dio ci aiuterà lo stesso“. Fortunatamente il destino è stato benevolo con la coppia, dando loro due figli, Rosanna e Walter, e due nipoti. (Continua dopo la foto)

Rosanna, inoltre, ha deciso di seguire le orme del padre, diventando attrice dopo aver frequentato varie scuole e accademie teatrali. Nel 2012 Lucia e Lino hanno festeggiato le nozze d’oro. Non si sono mai annoiati assieme e ancora oggi provano entrambi una forte attrazione. Lo stesso Banfi ha raccontato: “Mia moglie e io facciamo l’amore come due ragazzini, con la stessa passione di quando eravamo giovani. Quando c’è la sintonia, l’affetto, quando ci si ama, si ha anche il desiderio di fare l’amore”. (Continua dopo la foto)

Per la sua amata sarebbe disposto anche ad usare il viagra. Della loro vita non cambierebbero niente. Solo 2 cose fanno discutere la coppia: “la luna di miele che non abbiamo mai fatto e la mia dieta“.L’amore vero trionfa sempre. E nel caso di Lino e Lucia è sopravvissuto ad ogni tipo di ostacolo. “Non esistono formule magiche per fare funzionare un matrimonio, ma solo tanto impegno e tanta dedizione“. Come quella che sta mettendo ora nel loro rapporto nonostante la malattia: “Mia moglie – racconta Lino - a volte, mi chiede come farò quando lei non sarà più in grado di riconoscermi. E io, per tranquillizzarla, le rispondo che ci ripresenteremo un’altra volta”.

