“È successo dopo il Grande Fratello”. Veronica Satti e Bobby Solo, la notizia spiazza i fan

Uno dei personaggi più attesi dell'ultimo Grande Fratello prima ancora che il reality show condotto da Barbara D'Urso prendesse il via. Lei, Veronica Satti, era infatti entrata nella casa sperando di attirare le attenzioni del padre, il famoso cantante Bobby Solo, con il quale i rapporti si erano interrotti da ben quindici, lunghissimi anni. La vicenda era finita anche in tribunale e aveva avuto un'importante eco mediatica nei mesi scorsi, quando la ragazza aveva deciso di mettersi in gioco davanti alle telecamere. Più volte, nel corso della trasmissione, era stato invocato il nome dell'artista, in particolare da Cristiano Malgioglio, che lo aveva ripetutamente invitato a fare un passo verso la ragazza. Bobby Solo, a dispetto di un iniziale distacco, aveva successivamente spiegato di non essere contrario a un incontro con la figlia, pur sottolineando di volerlo fare lontano dal clamore dei media: "Non desidero che la nostra riconciliazione diventi un caso mediatico. Avverrà lontano dai riflettori". (Continua a leggere dopo la foto)

Ora, con l'esperienza del Grande Fratello ormai alle spalle, ecco arrivare le parole della stessa Satti in merito al riavvicinamento con il padre, attraverso il settimanale Spy: "Papà è stato di parola: dopo che si sono spente le telecamere del GF e il circo mediatico è finito, mi ha contattato". I due si ritroveranno dopo il tour dell'artista, così come la Sarti aveva già precisato tempo fa. Poi l'ex concorrente del Grande Fratello ha aggiunto dei dettagli sugli scambi avuti con il famoso genitore in questi giorni. (Continua a leggere dopo la foto)

"Abbiamo deciso di ricongiungerci, per ora, solo in forma privata - ha spiegato la giovane - Dopo quindici anni che due persone non si vedono, si innescano delle dinamiche che vanno ponderate. C'è bisogno di premura e di rispetto, l'uno nei confronti dell'altra. Non ci siamo ancora incontrati: lui è stato impegnato finora in una tournée in America, tornerà proprio in questi giorni in Italia e finalmente ci riabbracceremo. Ho sentito la sua voce attraverso un messaggio vocale che mi ha mandato: non voglio svelare il contenuto per rispetto, ma è stato molto dolce". (Continua a leggere dopo la foto)

Veronica ha anche ammesso di aver commesso degli errori in passato in merito: "Il mio essermi impuntata nel voler riabbracciare mio padre non credo sia stato il modo migliore per ricongiungermi a lui. Ero arrabbiata ed era diventata un'ossessione per me. Delle volte anche noi figli dobbiamo prenderci delle responsabilità emotive nei confronti dei nostri genitori: dobbiamo capire che non sono dei supereroi".

