Teresa Langella è una delle tentatrici di “Temptation Island”, il reality show delle tentazioni ideato da Maria De Filippi e condotto dall’ex concorrente del ‘’Grande Fratello’’ Filippo Bisciglia. In molti, appena notata durante lo show di canale 5, si sono chiesti chi è la bella napoletana che si è avvicinata ad Andrea Celentano, fidanzato di Raffaella. Il suo nome è Teresa Langella e, come molti telespettatori hanno notato, non è un volto nuovo in televisione, anzi. Molti la ricordano per la partecipazione a ‘’Uomini e Donne’’, altra creatura di Queen Mary, nelle vesti di corteggiatrice. Nella sua prima apparizione nello storico programma condotto da Maria De Filippi la napoletana corteggiava Leonardo Greco all’epoca in cui sedeva sul trono, quest’ultimo però scelse un’altra delle sue corteggiatrici e Teresa Langella era tornata in tv. Dopo non troppo tempo da quella prima avventura nel dating show di Canale 5, Teresa era stata invitata a tornare in studio da un altro tronista, Andrea Angelini, affascinato dalla sua bellezza e incuriosito dal far conoscenza con lei. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma anche in questa seconda esperienza nel parterre di pretendenti, la ragazza non è stata preferita: ad avere la meglio su di lei nel cuore di Andrea era stata, infatti, la bionda Perla Cupini, con la quale la storia è durata ben poco. Oggi Teresa ha intrapreso una carriera di attrice, partecipando a diversi film, fra cui ''Reality'' del regista Paolo Sorrentino, mentre in televisione ha recitato in ''Sotto Copertura – La Cattura di Zagaria'', una fiction trasmessa su Rai Uno.

Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 46 mila follower e racconta le sue giornate, fatte di shooting, giornate sul set e uscite con le amiche. Classe 1992, Teresa Langella è originaria di Napoli dov'è nata il 31 gennaio. Fin da piccola, la giovane ragazza partenopea, ha sempre mostrato di avere un carattere forte e determinato, sognando di riuscire un giorno a mettere piede nel mondo dello spettacolo, e alla fine così è stato. Ma quanto è alta Teresa Langella? Le sue forme sono praticamente perfette. La giovane è alta 1,73 centimetri e pesa sessanta chili.

Dopo aver intrapreso la carriera di attrice, nel 2018 Teresa Langella è stata scelta dalla produzione di ‘’Temptation Island’’, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e registrato in un residence del sud Sardegna, per entrare a far parte del cast nelle vesti di tentatrice donna. Ed è proprio qui che la bellissima mora si è messa in mostra, catturando l'attenzione dei ragazzi in gioco e dei fan di ''Temptation Island''.

