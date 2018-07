“Senza precedenti”. Federica Sciarelli al top: è successo durante ”Chi l’ha visto?”

Ultimo appuntamento mercoledì 11 luglio per la trentesima edizione di ''Chi l’ha visto?''. Da quattordici anni al timone del programma, Federica Sciarelli ha superato il traguardo di oltre 600 puntate di conduzione e con la 42esima puntata, in onda in diretta alle 21.15 su Rai3 ha chiuso la stagione, lasciando il passo agli speciali estivi previsti per i successivi mercoledì fino a fine luglio. Nella puntata andata in onda mercoledì 11 luglio le ultime novità sul mistero di Elisa Gualandi, la 54enne di Pont Canavese, scomparsa il 6 giugno scorso. La giornalista Federica Sciarelli e il suo team torneranno con le dirette a partire dal mese di settembre, mentre gli speciali estivi di ''Chi l’ha visto?'' ci accompagneranno fino a mercoledì 25 luglio 2018. E proprio ieri sera, mentre andava in onda la semifinale dei Mondiali di calcio che ha visto protagoniste la Croazia e l'Inghilterra, Federica Sciarelli è riuscita a battere il grandissimo Piero Angela e il suo amatissimo programma ''Superquark''. (Continua a leggere dopo la foto)



Sciary, così la chiamano i suoi numerosissimi fan su Twitter, si è portata a casa un numero clamoroso, superando il mitico conduttore che da anni ci accompagna con la sua trasmissione. La parola allo share: su Rai1 la nuova edizione di ‘Superquark‘, a cura di Piero Angela, ha avuto 1.530.000 telespettatori (share 7.9%). Ha fatto meglio su Rai3 l’ultima puntata di ‘Chi l’ha visto?’ condotto da Federica Sciarelli, che ha ottenuto 1.596.000 (share 8.5%). Sempre in prima serata, su Retequattro ‘Il Segreto’ ha raccolto nel primo episodio 1.527.000 telespettatori (share 6.25%) e, nel secondo, 1.479.000 (share 7.6%).

Su Rai2 la serie ‘Macgyver’ è stata seguita da 820.000 spettatori (share 3.8%). Su La7 il film ‘Il cigno’ ha ottenuto 413.000 (share 2%). Sono stati quasi 10.8 milioni i telespettatori che hanno seguito la semifinale Croazia-Inghilterra su Canale 5 e ha stravinto la gara degli ascolti nel prime time di ieri. La partita, vinta dagli slavi in rimonta per due a uno con una rete in extratime al minuto 108 di Mario Mandzukic, ha totalizzato 10,784 milioni di spettatori e il 47,23% di share, con i supplementari a 11,861 milioni e 48,83% di share. Quindi per Balalaika, il programma condotto da Nicola Savino e Ilary Blasi che commenta le partite dei Mondiali di Russia 2018, 2,6 milioni di spettatori e 21,25% di share.

In onda dal 1989 senza interruzione e condotto dal 2004 dalla bionda giornalista su RaiTre, il programma registra ascolti sempre più alti. È un successo che devo alla mia squadra» ama dire Federica Sciarelli. Ma per le 35 persone che lavorano al suo fianco il cuore dell’ingranaggio è lei. Il numero di telefono 06.8262, attivo 24 ore su 24 tramite segreteria telefonica, registra in media 1.000 contatti alla settimana, cui si aggiungono le 200-300 chiamate in diretta e le 2.000 email settimanali ricevute dopo ogni trasmissione. Poi ci sono i messaggi sulla pagina Facebook. Una redazione H24 aperta ai cittadini per i cittadini. Questa la forza di Chi l'ha visto e della sua conduttrice.

Chi l’ha visto: l’annuncio di Federica Sciarelli. La notizia boom sulla conduttrice