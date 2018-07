Ilary Blasi è stata scelta come conduttrice per il programma sui Mondiali si Russia 2018, Balalaika. Insieme a lei c’è Nicola Savino e Belen Rodriguez. La Blasi era stata scelta perché è una delle conduttrici più amate e spigliate della tv ma un po’ di delusione, sui risultati del programma in termini di pubblico, c’è stata. Di sicuro il fatto che l’Italia non abbia partecipato al mondiale, ha influito, in parte, sugli ascolti. Ma bisogna dirlo: anche la poca preparazione delle due conduttrici sul tema “calcio” ha inciso non poco. Ma Ilary, che è brava, bella e autocritica, lo ha ammesso per prima in una intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. “Mi sento comunque un pesce fuor d’acqua – ha detto Ilary sincera - Lo stesso discorso vale anche per Belen. Ogni tanto, tra una discussione sulla Var e una sul fuorigioco, ci lanciamo silenziosi sguardi di incoraggiamento…”. Ilary insomma non ha negato nulla: sa bene che il pubblico ha avvertito quella poca preparazione sua e di Belen. Continua a leggere dopo la foto

Anche lei si è sentita a disagio a dover affrontare temi che non sono di sua competenza. Perché il fatto di avere come marito un ex calciatore (uno dei più amati, tra l’altro) non significa automaticamente saperne di calcio. Lei stessa ha ammesso di sapere poco o nulla di calcio. Stesso dicasi di Belen. In compenso, però, Balalaika, è servita a creare un rapporto tra le due. Rapporto che, prima, non esisteva. “Prima di Balalaika ci siamo incontrate un’unica volta sul palcoscenico del Grande Fratello Vip – ha spiegato al settimanale F -, ma non ci siamo scambiate neanche una parola”. Continua a leggere dopo la foto

Oggi, però, tra le due c’è complicità. Lo dimostrano gli sguardi di intesa che Ilary e Belen si scambiano durante le puntate del programma che conducono insieme. Specie quando si parla di fuorigioco o di altri argomenti calcistici. Nell’intervista a Sorrisi e canzoni, la Blasi ha parlato anche del suo rapporto con Francesco Totti e ha confessato di essere molto gelosa di lui. Non poteva mancare un riferimento ai suoi impegni professionali futuri: il Grande Fratello Vip e Le Iene. Continua a leggere dopo la foto

“A Le Iene sono una veterana, mi sembra di essere a casa mia…Invece il Gf è una macchina complicata e soprattutto imprevedibile…”, ha detto Ilary. In effetti, la spigliatezza di Ilary in contesti che le sono congeniali è innegabile. Forse è stato un errore scegliere lei per la conduzione di Balalaika? Bah. Comunque sta facendo un buon lavoro, specie se si tiene conto che il calcio non è la sua “materia”.

Ilary Blasi è uscita così. Da infarto: si vede tutto. No, ‘così’ non l’avete ancora vista: le foto