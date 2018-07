Entrambi, di comune accordo, hanno deciso di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island. Ventuno giorni di reciproco isolamento (con le tentazioni di 20 single uomini e donne) per capire se la loro relazione è quella giusta. Giada Giovanelli e Francesco Pensa sono una delle sei coppie che ha deciso di partecipare a Temptation Island, il reality show delle tentazioni ideato da Maria De Filippi e condotto dall’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia. La loro storia è iniziata nove anni fa e da cinque convivono. A causa della troppa gelosia di Francesco vivono una storia chiusa mentre Giada vorrebbe sentirsi più libera, avere i suoi spazi ed essere se stessa senza paura che il loro rapporto finisca. Proprio per questo motivo i due hanno deciso di partecipare a Temptation Island. Nella vita Giada Giovanelli lavora nell’azienda metalmeccanica di famiglia come segretaria e collaudatrice. (Continua a leggere dopo la foto)



Francesco Pensa, il fidanzato, di professione fa il venditore di auto. “Sono gelosissimo di Giada e penso di avere mille motivi per esserlo e quindi vengo appunto a Temptation Island per vedere se questa esperienza mi darà ragione o meno” aveva dichiarato Francesco nel video di presentazione pubblicato prima dell’inizio della trasmissione. A queste dichiarazioni, però, erano anche seguite quella di Giada che, a sua volta, aveva affermato.

“A causa della sua troppa gelosia siamo sempre solo io e lui, vorrei essere più libera, vorrei avere i miei spazi, essere me stessa…”. Giada ha 27 anni e nella vita è segretaria e collaudatrice nell'azienda metalmeccanica di famiglia. Classe 1990, originario del Nord Italia, Francesco Pensa lavora invece nel settore del commercio di automobili. Prima che il suo cognome diventasse famoso al grande pubblico, alcune indicazioni sulla sua personalità sono state rivelate da lui stesso e dalla sua fidanzata.

L’amore per Giada Giovanelli è esploso nel 2009. Nel 2013 la scelta di avviare la loro convivenza, e cinque anni più tardi in coppia la decisione di mettere la loro relazione alla prova partecipando a ‘’Temptation Island’’. Francesco Pensa è alto 178 centimetri mentre il suo peso corporeo è pari a 79 chilogrammi.