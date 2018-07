Possiamo dirlo ad alta voce: il protagonista assoluto della prima puntata di Temptation Island è stato Oronzo Carinola, il fidanzato di Valentina De Biasi. O meglio: ex fidanzato, perché è già andato in scena il falò di confronto e lei l’ha mollato uscendo dal programma da sola. Le è bastato qualche video per capire che Oronzo non è cambiato. Già prima del via del programma, infatti, era a conoscenza della ‘malattia delle donne’ di Oronzo: ''Durante tutto il nostro rapporto lui ha sbagliato tantissime volte - aveva raccontato Valentina nella presentazione - ho scoperto dei tradimenti, non pochi, e ho sofferto tanto. Ma sono andata avanti e l'ho sempre perdonato perché io lo amo''. La risposta del fidanzato aveva già spiazzato i telespettatori prima che il reality entrasse nel vivo: ''Ho un grande difetto - aveva detto infatti Oronzo durante la presentazione del reality - non riesco a gestire: mi piacciono tantissimo le donne! Che ci posso fare? So che sbaglierò al cento per cento, ma tanto Valentina mi perdona''. Non stavolta. A meno di colpi di scena nelle prossime puntate. (Continua dopo la foto)



Nel poco tempo trascorso al villaggio Oronzo si è distinto subito per il suo atteggiamento da galletto. Si è fatto notare dai telespettatori di Canale 5, vip compresi, e non ha riscosso grande simpatia, come rivelano i commenti apparsi sui social durante la puntata. Oronzo ha infatti iniziato a fare apprezzamenti, anche pesanti, nei confronti delle ragazze single. Cosa che, parola di Valentina, ha sempre fatto negli 11 anni della loro storia.

Poi, al primo falò con gli altri fidanzati per vedere cosa avessero combinato le loro partner nel villaggio dei single, il culmine. Premessa: Valentina è uscita con un tentatore per vendetta. Non per interesse. Uno scherzo, insomma, solo che Oronzo non l’ha capito, quindi ha sbottato con Filippo Bisciglia: "Mo’ la faccio piangere", ha detto in preda a rabbia e nervosismo dopo aver visto il filmato della finta esterna di Valentina e il corteggiatore.

A #Oronzo .. ma che dici ?!?! 😂😂😂😂 — Simona Ventura (@Simo_Ventura) 9 luglio 2018

Oronzo o Ostronzo ? Questo è il dilemma #TemptationIsland #gilufar — Nilufar (@nilufaraddati) 9 luglio 2018

«Ho capito che mi manchi follemente!» VALENTINA, SCAPPA!!!#TemptationIsland — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) 9 luglio 2018





Apriti cielo sui social. Quell’uscita, sommata a tutte le precedenti tipo "Non temo nessuno perché io sono il più bello” e “Ho un grande difetto, mi piacciono le ragazze, so che sbaglierò, ma Valentina mi perdonerà", ha fatto imbufalire gli utenti. Inclusi Simona Ventura, Francesco Facchinetti e Nilufar Addati, ma anche tantissimi altri telespettatori. Tutti contro di lui. Nessuno, insomma, ha gradito le frasi e gli atteggiamenti di Oronzo. E Valentina ha poi seguito il consiglio di Facchinetti: "Scappa!". Scappò.

