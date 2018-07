Ci siamo: Temptation Island 5 è iniziato. Neanche una puntata e già ci sono stati fiumi di lacrime, litigi, qualche primo approccio, persino un falò di confronto. Per chi non avesse seguito la prima puntata (che è andata in onda su Canale 5 lunedì 9 luglio 2018), sono 6 le coppie sposate e senza figli che partecipano al reality e che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. Uno show surreale che, però, piace al pubblico che, davanti alla televisione, prova a immedesimarsi nei protagonisti e, ovviamente, commenta a più non posso. “Le sei coppie sono qui per mettere alla prova la loro storia d’amore. Malinconia, emozioni, tentennamenti. Tutto questo è Temptation Island”, ha spiegato il conduttore Filippo Bisciglia prima di dare il via ai giochi. Al centro del mirino, durante la prima puntata, è finita la coppia formata da Oronzo Carinola e Valentina De Biasi. I due stanno insieme da 11 anni. Ma non sono stati 11 anni idilliaci, anzi. Continua a leggere dopo la foto

Lei ha scoperto più volte i tradimenti di lui e ora, come è normale, non si fida più. Così hanno deciso di comune accordo di partecipare a Temptation Island per capire se i sentimenti che provano l'uno per l'altra siano sinceri o se ormai stiano insieme solo per abitudine. Il punto, però, è che lui, già dopo poche ore di lontananza dalla sua donna, era sciolto e spigliato con le single dell'isola. L'atteggiamento di Oronzo non è piaciuto affatto. Non solo al pubblico ma anche ad alcuni vip che seguono il programma.

Per esempio Cecilia Rodriguez, Simona Ventura, Francesco Facchinetti, l'ex naufraga dell'Isola 13 Elena Morali… Insomma, Oronzo è già finito nel libro nero. "Devo capire se dovrò perdonarlo per il resto della mia vita", ha detto Valentina all'inizio del programma. Mentre lui, a gioco iniziato, ha fatto il galletto. "Sono sicuro che al 100% sbaglierò, ma so per certo che lei mi perdonerà".Secondo l'opinione generale, il ragazzo è troppo sicuro di sé e meriterebbe una lezione da parte di Valentina. Per fortuna lei se ne rende conto quando dice: "non mi deve dare più per scontata ed è ora che capisca come mi sento". Da qui l'idea di fingere un appuntamento con un ragazzo per suscitare una reazione, magari un ripensamento.

La reazione di lui? Un orrore: "Mo' la faccio piangere. Ora inizio a giocare, fino ad ora mi sono trattenuto parecchio. Spero che di là le ragazze siano sveglie". E continua spietato: "Perché ora inizio a sbagliare. La faccio soffrire, non me ne importa un cazzo", spiega Oronzo al primo falò gridando vendetta. Lei, al risveglio, prende la decisione choc: andarsene senza di lui: "Non potrò mai più fidarmi di te, non cambierai mai. Tu ti vuoi divertire e vuoi me. Devo pensare a me stessa, c'ho una dignità e ho il diritto a essere felice. Non devo avere più paura che tu mi tradisci".

