“È Nadia Toffa, guardate!”. Che sorpresa! Prima uscita pubblica dopo mesi: le foto

Dopo giorni di silenzio, non solo Nadia Toffa è tornata a parlare (sui social), ma anche a farsi rivedere in pubblico. La Iena, lontana ormai da mesi dagli schermi, continua la sua lotta contro la malattia. Un cancro che sta affrontando e combattendo con coraggio e con il supporto di migliaia di fan che non la lasciano mai sola, manifestando ad ogni uscita virtuale tutto il loro supporto. Di recente, per esempio, è tornata su Instagram con la foto di un bellissimo fiore con accanto questo pensiero: “Il loto è un fiore magico. Va aiutato ad aprirsi e cresce dal fango e lo stelo si allunga tantissimo per uscire dalla melma. Un fiore nobile che erge la testa orgoglioso. Una magia, un incanto”. Sembra una piccola poesia, quasi una metafora: come quel fiore, anche Nadia ha bisogno di rialzarsi e uscire dal pantano della malattia per ergersi in tutto il suo ritrovato splendore. Glielo fanno notare gli utenti del social: “Fai come il fior di loto lotta sempre non arrenderti mai, guerriera”, le ha scritto qualcuno. (Continua dopo la foto)



Ma la sorpresa più bella per i suoi fan, sempre a mezzo post, è arrivata il giorno successivo, quando Nadia ha postato una sua foto e rassicurato tutti sulle proprie condizioni di salute. Nello scatto in questione l'inviata e conduttrice de Le Iene siede, alla Fondazione Bisazza di Montecchio Maggiore (Vicenza), su una gigantesca poltrona fatta a mosaico. “Poltrona pollicino a #mosaico #bellissima #divertirsiconpoco #artedavivere”, scrive nella didascalia del post che nel giro di poche ore ha totalizzato oltre 131mila cuoricini e oltre 3mila commenti.

Tra questi, anche quello di una fan che le chiedeva come stesse. “Molto meglio”, è stata la risposta della Toffa. Risposta che fa ben sperare tutti. Sono tantissimi i fan di Nadia che sotto ogni suo post la inondano di messaggi di affetto e vicinanza. Le fanno gli auguri, le danno forza e coraggio in questo momento molto delicato. Poi, dopo la foto in cui la Iena si mostra raggiante e sorridente, la prima uscita pubblica dopo mesi. Segno che le cure stanno andando bene e che la sue condizioni migliorano.

Lunedì sera Nadia ha partecipato a una sfilata di costumi a Bologna. Davvero una bella sorpresa per gli ospiti dell’evento, che l’hanno accolta con calore non rinunciando a scattare qualche selfie di rito. La Toffa ha indossato una giacca verde a pois, un pantalone bianco, un foulard intorno al collo e un turbante nero. Ma soprattutto ha sfoggiato il suo bellissimo sorriso. "L'istante di una foto mi ha fatto capire la tua forza - scrive su Instagram una invitata che ha postato uno degli scatti della serata - In bocca al lupo per tutto".

