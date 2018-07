Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono i ‘famosi’ di questa edizione di Temptation Island appena iniziata. Lei, 37 anni, parrucchiera con un figlio e lui, 39 anni, operaio di Taranto, si sono conosciuti e innamorati al trono over di Uomini e Donne sette mesi fa circa e ora testano la solidità del loro rapporto nel docu reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Stanno insieme da poco, mentre le altre coppie sono più rodate anche se più giovani, e i presupposti che il loro amore finisca con Temptation Island già ci sono. Lo dicono certi indizi, nulla di più, e ora sappiamo anche perché, come anticipato tempo addietro, Gemma Galgani è ‘dovuta’ intervenire in soccorso di Ida al villaggio sardo dove è stato allestito il set del programma. Ricordate? Era stato Chi a pubblicare le foto esclusive dell’arrivo della dama torinese a Temptation e quelle di una Ida disperata, in lacrime mentre confidava chissà che cosa alla Galgani. Inizialmente Gemma era data per concorrente di Temptation, poi il settimanale l’ha intervistata a proposito del suo ruolo. (Continua dopo la foto)



"Sono volata da un'amica, con Ida ero in debito di amicizia – raccontava qualche settimana fa Gemma a Chi - Lei mi è stata molto vicino quando sono stata lasciata. Adesso era il momento che arrivassi io, stava male e io c'ero. Poche parole, ci siamo abbracciate, pochi consigli, solo quei gesti di cui un'amica ha bisogno quando mette in discussione la sua coppia. Questo format non ammette bugie e mostra le debolezze di tutti". E a vedere le foto esclusive apparse sulla rivista di Signorini, Ida sembrava proprio aveva proprio bisogno di un'amica.

Ma la domanda che si sono fatti tutti è stata: che avrà combinato Riccardo Guarnieri al villaggio per ridurla in quello stato? Ora, a reality cominciato, c’è la risposta. Un’anticipazione, è ovvio, che fornisce il sito di Davide Maggio. Pare che Riccardo si sia avvicinato a una tentatrice in maniera molto pericolosa, spingendosi addirittura a massaggiarla in modo scrupoloso. Un atteggiamento che avrebbe messo in forte crisi Ida. Da qui l’intervento di Gemma.

Davide Maggio pubblica anche un frame del momento in cui Riccardo si prende cura del corpo di una delle single del villaggio. Frame che potrebbe giustificare la gelosia di Ida che, come detto, appare devastata nelle foto diffuse dalla rivista di Signorini. Altra domanda: Gemma sarà riuscita a consolarla? E ancora: alla fine Ida perdonerà Riccardo? Non si sa, bisognerà aspettare le prossime puntate di Temptation Island. Ma stando a quanto rivelato in anteprima dal conduttore, ne vedremo delle belle in generale. Filippo Bisciglia ha infatti garantito che anche la quinta edizione non deluderà e aggiunto di essere rimasto spiazzato (insieme alla produzione) da quanto successo in Sardegna tra i tentatori, le tentatrici e le coppie.

