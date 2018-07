Il nuovo Detto Fatto non è ancora cominciato, partirà a settembre, ma lei, Bianca Guaccero, è comunque una delle donne del momento. Dopo l’addio di Caterina Balivo, padrona di casa della trasmissione amatissima per 6 edizioni, per un totale di 900 puntate, i rumor sulle possibili candidate erano circolati a decine. Alla fine l'ha spuntata l’attrice, presentatrice ed ex concorrente di Tale e Quale Show che, però, dovrà comunque vedersela con la Balivo. Il 'suo' Detto Fatto e la nuova trasmissione della conduttrice campana, 'Vieni con me', andranno in onda in contemporanea. Il primo su Raidue, il secondo sulla rete ammiraglia. Si vedrà. La conferma ufficiale della Guaccero al timone di Detto Fatto è arrivata pochi giorni fa alla presentazione dei palinsesti Rai a Milano ma che Bianca fosse in pole position per 'prendersi' il programma si sapeva da tempo. Era anche già trapelato sui social. (Continua dopo la foto)



E i soliti maligni, quelli che vedono maretta anche quando non c’è nemmeno un’onda, dovranno farsi una ragione: nessuna rivalità tra Caterina e Bianca. Almeno ora, che i rispettivi nuovi programmi non sono ancora iniziati (a proposito: il fischio d'inizio per entrambe sarà il prossimo 10 settembre). Ma nel frattempo si sono viste ed ecco che è successo: "Ci siamo abbracciate e ci siamo fatte l'in bocca al lupo", ha fatto sapere la Guaccero a Davide Maggio, aggiungendo che c'è grande affetto.

A proposito di Bianca, nei giorni scorsi è diventata parecchio insistente la voce di un presunto flirt tra lei e Fabrizio Moro. Un'indiscrezione che pare sia nata dopo il duetto che li ha visti protagonisti nella canzone del cantautore 'È più forte l'amore', un brano molto romantico contenuto nell'ottavo album di Moro, 'Pace', uscito il 10 marzo 2017. Siccome non si parla d'altro che di questo gossip, allora Bianca ha deciso di parlare.

Di smentire, piuttosto. Al settimanale Nuovo ha rivelato che tra loro c'è solo una bella amicizia: “Ho letto questo gossip di cui non ero a conoscenza e mi sono fatta una grassa risata – ha detto la Guaccero - Tra me e Fabrizio non c’è nulla, al di là della stima artistica. Insomma, siamo solo amici. Non so perché sia uscita questa notizia. Abbiamo inciso il duetto ‘È più forte l’amore' e forse sarà uscito il pettegolezzo sulla scia della canzone, che parla di una love story". Bianca è single al momento. E a Nuovo ha svelato anche il profilo del suo uomo ideale: "La veracità e la spontaneità sono doti che mi attraggono molto in una persona. E in generale nella vita io amo circondarmi sempre di persone schiette e dirette".

