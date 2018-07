Prima corteggiatrice di Mattia Marciano, poi tronista, la storia di Nilufar Addati è stata una delle più seguite degli ultimi anni. Approda in televisione alla corte di Maria De Filippi tra le fila delle corteggiatrici di Mattia Marciano, ma la fortuna non ha girato dalla sua parte de il giovane ha deciso di uscire anticipatamente dal programma insieme a Vittoria Deganello, conosciuta telefonicamente prima del suo ingresso nel dating show di Canale 5. Nilufar è quindi entrata nell'olimpo di ''Uomini e Donne'' e lo scorso novembre è entrata nella cerchia dei tornisti più ambiti della televisione italiana. Tra i corteggiatori che la ragazza ha preferito lungo il percorso, spiccano Lorenzo, Luigi e Giordano. Il primo ha dovuto "condividerlo" con Sara Affi Fella, la vicina di trono, anche se il pubblico ha sempre preferito gli altri due, meno confusi e più schietti dell'altro corteggiatore. Nilufar ha poi scelto Giordano Mazzocchi e adesso la loro storia va a gonfie vele. (Continua a leggere dopo la foto)



Poco dopo la scelta, la Addati è stata protagonista di una bufera che ha investito il programma. La ragazza, infatti, è stata accusata dall’ex corteggiatore Stefano Guglielmini di aver avuto una storia con lui durante l’esperienza a Uomini e donne. Nilufar e Stefano si conoscevano già prima di partecipare al dating show di Maria De Filippi, dove la Addati è entrata come tronista nel mese di novembre. A dicembre hanno iniziato a frequentarsi al di fuori dello studio, a fine dicembre c’è stato un bacio tra di loro e a gennaio la ragazza ha chiesto alla redazione di farlo scendere come corteggiatore. L’accordo tra i due era che lei lo avrebbe scelto, ma quando Stefano ha abbandonato il programma lei non lo ha seguito, e da quel momento – sostiene Nilufar – è stata vittima di continui ricatti da parte di Guglielmini. Ospite della puntata in cui è stata registrata la scelta di Sara, Nilufar è entrata in studio con il suo fidanzato Giordano per raccontare tutta la verità.

''Io comincio il trono libera. Dopo circa un mesetto, verso dicembre, comincia questa simpatia, e a fine dicembre c’è stato questo primo bacio […] Capodanno insieme, è vero quello che è stato detto. Dal momento in cui lui è venuto qua, io non ero interessata tanto ai ragazzi che c’erano. Era un periodo un po’ strano, io volevo abbandonare, non so neanche io in realtà che cacchio frullava nella testa bacata che mi ritrovo. E ho fatto la stronzata più grande che ho fatto in 20 anni di vita'', aveva raccontato Nilufar durante una puntata di Uomini e Donne. Madre iraniana e padre napoletano doc, Nilufer Addati nasce a Pozzuoli il 6 aprile del 1998. Il suo particolarissimo nome trova origini nell’antica Persia e significa ninfea.

Cresciuta come figlia unica ma in una famiglia numerosa (la madre conta ben 4 sorelle tutte sposate con uomini di Napoli) anche Nilufar sogna di avere un giorno una sua famiglia riccamente popolata, una sorta di squadra di calcetto sempre in giro per casa. Coni suoi 170 centimetri di altezza e 50 chili di peso, Nilufar certo non manca di fascino ma nella sua giovane vita vanta un solo grande amore, una storia di un anno e mezzo con un ragazzo di sei anni più grande di lei. La tronista ha tatuato sul braccio destro la parola Famiglia nella lingua d’origine della madre, proprio per il forte legame che ha con essa. Poco dopo la scelta a Uomini e Donne ha tatuato anche una ''G'' in onore del fidanzato Giordano Mazzocchi. La coppia parteciperà all'edizione Vip di ''Temptation Island''. È il 361magazine a indicare Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, discussa coppia dell’ultima edizione del Trono classico di Uomini e Donne, tra i partecipanti dell’avventura televisiva prossimamente in onda su Canale 5. “Nilufar Addati dopo la discussa esperienza a Uomini e Donne, programma in cui ha scelto Giordano Mazzocchi, farà parte, proprio con quest’ultimo del cast di Temptation Island Vip”, si legge sul sito che indica l’inizio del programma a settembre con la conduzione di Simona Ventura.

