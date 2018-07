Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto sono due protagonisti di Temptation Island 2018. 30 anni lui e 26 lei. Entrambi hanno partecipato al reality show delle tentazioni per comprendere se la loro storia è quella della vita. A complicare le cose è la convivenza, avvenuta a soli sei mesi di distanza dall'inizio del loro rapporto, ancora molto giovane e a quanto pare incerto. La coppia si conosce infatti da due anni e mezzo: la loro presenza al reality è dovuta proprio alla decisione di entrambi di voler mettere alla prova la loro unione. Nel loro video di presentazione, Lara sottolineava infatti di essere disposta a tutto per arrivare ad una risposta finale. "La prova del nove" raccontava la ragazza. “Voglio veramente arrivare a una risposta finale, qualunque essa sia, e prendere una decisione. Amo molto Michael - aveva raccontato la ragazza nel promo del programma condotto da Filippo Bisciglia - ma voglio capire ma voglio capire se è la persona che fa davvero per me”. (Continua a leggere dopo la foto)



“Sarebbe bello scoprire che mi manca davvero", affermava invece Michael. Qualcuno crede che i due ragazzi abbiano scelto di affrontare questa parentesi solo per ottenere un po' di visibilità in più (lei fa la stilista e influencer e la partecipazione al programma ideato da Maria De Filippo farà crescere le vendite del suo brand) mentre altri già dal lancio dei primi promo aveva puntato su un possibile tradimento da parte di uno dei due ragazzi. Ma chi è Michael? Scopriamo qualcosa sul fidanzato di Lara Rosie Zorzetto.

Classe 1988, Michael De Giorgio è un tatuatore di successo. A Udine ha il suo studio tattoo ed è un vero e proprio appassionato di questa arte. Tra le sue passioni ci sono anche lo sport, il cibo ed i viaggi. In particolare, Michael è un grande appassionato di attività fisica e body building, in più è un giocatore di football americano, gioca nei Draghi Football Udine A.S.D. Tra le sue passioni ci sono anche il cibo e i viaggi. Michael è alto un metro e ottanta centimetri e pesa ottanta chili.

Tatuaggi e muscoli in bella mostra, il sorriso del trentenne sembra aver già conquistato qualche ammiratrice. Lara ha invece la passione per la moda, dato che ha avviato un suo personale brand di costumi da bagno. Originaria di Pordenone, ha già dimostrato la propria intraprendenza e determinazione. Lara è assente dal profilo social del fidanzato così come Michael non è presente fra gli scatti della ragazza. Una decisione a quanto pare presa di comune accordo.

