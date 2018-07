Addio. Se ne è andata anche lei. E la tristezza è tanta, inutile negarlo. Ma non pensate male: non stiamo parlando di un lutto. Stiamo parlando di un addio alla televisione, l’addio di Emanuela Folliero che, su Rete 4, nella notte di domenica 8 luglio, all’una e 35, ha fatto il suo ultimo annuncio per I bellissimi di Rete 4. Ovvero? Emanuela Folliero ha annunciato il film Un bacio prima di morire e se ne è andata. “Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra rete, vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa, e una vita piena di gioia. Ciao a tutti”, ha salutato con queste parole il suo pubblico, la Folliero, l’ultima “signorina buonasera” che era rimasta in circolazione visto che le altre se ne erano già andate tutte. Quando? Beh, quelle di Italia 1 nel 2002, quelle di Canale 5 nel 2005, quelle della Rai nel 2016. Era rimasta solo la Folliero, su Rete 4. Ma ora se ne va anche lei. Che tristezza… È come se anche un capitolo della nostra vita si chiudesse… Continua a leggere dopo la foto

La Folliero era diventata annunciatrice di Rete4 nel 1990. Ma il suo esordio in tv risale a prima, al 1986: aveva partecipato al programma (sempre di Rete4) M'ama non m'ama, era stata fotomodella e aveva partecipato al programma sportivo Milan-Inter, in onda su Telenova. Poi aveva avuto un ruolo nella serie Licia dolce Licia, con protagonista Cristina D'Avena, per poi prendere parte come valletta al gioco di Rai2 Conto su di te. La Folliero ha lasciato il lavoro da annunciatrice senza lacrime e senza drammi.

Eppure, per quasi 30 anni, era entrata nelle case di tutti gli italiani che, ormai, come spesso succede coi personaggi della tv, la consideravano una di casa. Ma va bene così. Rete 4, intanto, si prepara, così come annunciato alla presentazione dei Palinsesti Mediaset, a un restyling completo. Meno film e più produzioni originali, meno soap e serie tv e più informazione. Ma Emanuela Folliero cosa farà? Ce lo chiediamo un po' tutti.

Secondo quanto riporta Davide Maggio nel suo futuro potrebbe arrivare, sempre su Rete 4, una nuova rubrica quotidiana su salute e sul benessere. Ma la domanda è d’obbligo? Perché è stata chiusa la rubrica I bellissimi di Rete 4? Come annunciato da Sebastiano Lombardi nei giorni scorsi, il motivo sarebbe appunto il restyling delle reti Mediaset che vedranno l’arrivo – su Rete 4 – di nuovi conduttori: Piero Chiambretti, Nicola Porro, Roberto Giacobbo e Gerardo Greco (alla guida del Tg4).

