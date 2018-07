Sappiamo che Carolyn Smith non è una che molla. È una guerriera la coreografa e giudice di Ballando con le Stelle che già una volta è riuscita a sconfiggere il cancro e che ora è pronta a lottare con tutte le sue forze per distruggere di nuovo 'l'intruso', come lo chiama lei. Pensava di averlo debellato e invece è tornato. Carolyn ha raccontato di recente a Paola Perego, nel suo nuovo programma 'Non disturbare', come ha scoperto il 'secondo intruso'. Ha rivelato che una sera il suo cagnolino Scotty ha iniziato a grattarle e ad annusarle la mammella sinistra. In quel momento ha intuito che qualcosa non andava nel suo fisico e, dopo la conferma dei medici, ha ricominciato a combattere. Al suo fianco c'è sempre il marito, Ernestino Michielotto, a incoraggiarla e sostenerla. E poi ci sono i suoi fan, il cui affetto per lei è linfa vitale. Sappiamo bene anche questo, ormai: la Smith non manca mai di aggiornare i follower di Instagram sulla malattia. Sulle sue condizioni di salute, sull'esito dei controlli medici e anche sul suo umore. (Continua dopo la foto)



Carloyn rimane positiva e il sorriso non l'ha mai perso. Anche quando, seppur agitata, in un video comunica ai follower di essere in ospedale per sottoporsi a un esame importante. Esame che le avrebbe rivelato se 'l'intruso' era sparito o meno. Poche ore dopo, poi, l'aggiornamento: "Eccomi! Le visite di questa mattina sono terminate... che dire? Sorridiamo, sempre. L'intruso non è cresciuto ma rimane sotto controllo. Donne, proseguiamo nella nostra battaglia!.

È fondamentale per la coreografa raccontare tutto in modo che anche altre donne facciano altrettanto. Ne va della sensibilizzazione sul tema. E poi, come detto, lei trae grande forza dal suo pubblico, da tutti quelli che si rivolgono a lei per avere consigli e sostegno. Ora un altro aggiornamento, sempre con un video social e sempre col sorriso, per raccontare la sua situazione alla luce dell’ultimo incontro con i medici e spiegare il piccolo intervento che dovrà affrontare.





"Mi sento in dovere di farvi sapere la mia situazione direttamente da me con un video", scrive nella didascalia del filmato in cui comunica: "Ho parlato con i medici. C'era il sospetto che il cancro andasse nelle ossa, ma per fortuna non è cosi. Sono pulita. Il tumore al seno (ora parlo di tumore non più di intruso) è molto stabile e devo continuare con il trattamento una volta ogni tre settimane finché va via. Devo fare un piccolo intervento con un elettrochemio per bombardarlo. Andiamo avanti così, positivamente sempre con un bel sorriso. Sono forte e ci sono ancora!". L'abbiamo già scritto: Carolyn è un esempio di forza e sotto al video non si contano i messaggi di stima, affetto e solidarietà lasciati dai fan. Forza Carolyn!

