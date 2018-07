“54 anni e non sentirli”. Antonella Elia al top: com’è diventata la valletta di Mike 

È da un bel po’ che non vediamo sugli schermi italiani Antonella Elia, conduttrice e showgirl nota al pubblico italiano per aver preso parte a noti programmi tv, come La Corrida, show che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo, Non è la Rai, Bulli e Pupe e La Ruota della fortuna. Classe 1963, la showgirl ha fatto il suo esordio in televisione negli anni Novanta, comparendo al fianco di Corrado nel noto programma tv La Corrida, dove vestiva i panni della valletta per diverse edizioni. Ed è proprio grazie a questo show che Antonella Elia si afferma nel mondo dello spettacolo raggiungendo la popolarità. Ma Antonella è conosciuta i più per aver partecipato a ''Non è la Rai'', il programma di successo degli anni Novanta che la lanciato molte ragazze nel mondo dello spettacolo. Celebre la lite con Mike Bongiorno, scaturito a causa di una contestazione della Elia contro le pellicce messe in palio dallo sponsor ''Annabella'' di Pavia nella trasmissione “La ruota della fortuna”. Era il 1996. (Continua a leggere dopo la foto)



Antonella lascia Mediaset per approdare a TMC2. Dopo un solo anno di esilio, torna su Italia 1 con Claudio Bisio in “Zelig”. Dal 2002 al 2004 sparisce dalla TV italiana per studiare da attrice negli USA e prendendo parte ad alcuni film americani nelle vesti di figurante. Nel 2004 e nel 2012 prende parte come concorrente al reality show “L’isola dei famosi”, vincendo la seconda edizione a cui ha partecipato. Nella vita privata Antonella Elia ha avuto una storia con l’ex calciatore e attuale opinionista di Sky Massimo Mauro, è di religione buddista e sogna il matrimonio.

Ha avuto un’infanzia molto difficile e piena di sofferenza: rimane orfana della mamma a soli due anni e nel 1979, quando la Elia aveva 16 anni, perde anche il papà in un incidente stradale, in cui perse la vita anche l’ex calciatore Paolo Barison. Nel 2017 entra nel cast di''Pechino express'' il game show di Raidue condotto da Costantino della Gherardesca, in cui con Jill Cooper forma la coppia delle Caporali.

''L'Isola dei famosi è una passeggiata di salute, - ha detto l'Elia in un'intervista - una Spa, non mangi, non litighi e fai un giochetto a settimana. Pechino non ti dà tregua. E' un milione di volte più faticoso, è una lotta all'ultimo respiro''. Ora, secondo quanto riporta tvblog, sarebbe pronto un ritorno in pompa magna. Il sito, infatti, rivela che è stata 'provinata' come possibile protagonista di Tale e quale show 2018. La rivedremo presto in tv su Rai 1?

