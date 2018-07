Ormai ci abbiamo fatto il callo: se c'è di mezzo Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, qualche polemica è assicurata. Solo l'altro giorno, per l'ennesima volta, è stata letteralmente massacrata dopo aver condiviso la foto del jet privato che avrebbe portato lei e tutta la sua famiglia in vacanza, nelle isole Baleari. Insulti e critiche di ogni tipo. Sempre la stessa storia: per molti fan la Bruganelli ostenta ricchezza. Ma stavolta Lady Bonolis c'entra di striscio, come si suol dire. L'unica 'colpa' è quella di aver postato sul profilo Instagram uno scatto che la ritrae con l'amica Paola Perego, la conduttrice da poco tornata in onda in seconda serata sulla rete ammiraglia Rai con il suo nuovo programma in cui intervista personaggi noti dalle stanze di albergo 'Non disturbare'. Nessun jet privato, nessuna borsa di Chanel e nessuna cena costosissima nella foto in questione. Solo due amiche, famose, al mare, in spiaggia, che brindano. (Continua dopo la foto)



A far saltare i fan, però, non è stata la moglie di Paolo Bonolis, ma la sua amica Paola. Che è apparsa molto diversa dal solito, hanno subito notato gli utenti di Instagram, quindi il sospetto che la presentatrice di 'Non disturbare' abbia ceduto al fascino del ritocchino. Esagerando, però, si legge tra i commenti allo scatto 'incriminato'. Sappiamo bene che spesso i fan non ci vanno per il sottile e anche stavolta non hanno fatto eccezione: alcuni messaggi sono pesanti.

"Ma cosa ha fatto alla faccia la Perego? Sembra irriconoscibile", si legge in uno dei tanti commenti. E ancora: "Una volta l'ammiravo, ma adesso sembra finta con tutti quei botulini che si è fatta", scrive un altro utente. "La Perego ha senz'altro esagerato con le punture", sentenzia un fan. "Che spiacevole sensazione notare il viso a destra così deturpato dalla chirurgia estetica da sembrare un ratto intento a masticare un tozzo di formaggio...". E per chiudere: "Paola perego quasi non si riconosce, un mostro gonfio, peccato si è rovinata".





Il cambiamento notato da molti fan sembra essere così radicale che qualcuno dice di preferire la 'vecchia Paola': "In effetti se devo essere sincera io la preferivo prima.. è sempre bellissima però per me prima aveva proprio il fascino di una 50enne strepitosa", si legge in un altro commento. Poi è arrivata la risposta di Sonia Bruganelli, che spesso non le ha mandate a dire. A un fan che aveva criticato sia lei che l'amica replica così: "Mi scusi, ma dal suo profilo non vedo foto di una donna esteticamente perfetta tanto da poter giudicare le altre". E la Perego, scherzando: "Grazie Sonia per avermi fatto conoscere i tuoi haters".

"Si parte!". E 3, 2, 1, via: insulti feroci contro Lady Bonolis. Guardate che foto! Le vacanze di Sonia Bruganelli cominciano così